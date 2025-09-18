Kielce wprowadzają ułatwienia dot. wyrzucania tekstyliów. Mieszkańcy miasta opłacający odbiór odpadów dostaną specjalne, fioletowe worki. Odbierane będą raz na kwartał. Poza tym na ulice ruszy pojazd, który zatrzyma się w kilkudziesięciu miejscach. Będzie można przynieść do niego niechciane ubrania. Opublikowano już jego trasę i terminarz na najbliższe miesiące.

Fioletowy worek na niechciane tekstylia. Kielce wprowadzają ułatwienie (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

"Fioletowe/różowe worki na odzież trafią do wszystkich gospodarstw domowych, wspólnot i spółdzielni, które złożyły deklaracje odpadowe" - informuje prezydent Kielc Agata Wojda za pośrednictwem swojego Facebooka.

Odbiór worków będzie odbywał się raz na kwartał, zgodnie z harmonogramem.

Harmonogram odbioru trafi bezpośrednio do mieszkańców, a także zostanie opublikowany na stronie kielce.eu.

Odrzutowóz wyjedzie na ulice

Poza tym na ulice Kielc wyjedzie tzw. Odrzutowóz - mobilny punkt zbiórki, który będzie jeździć po mieście i zatrzymywać się w kilkudziesięciu miejscach. "To rozwiązanie będzie dostępne tak długo, jak będzie potrzebne" - zapewnia prezydent Wojda.

Prezes Przedsiębiorstwa Gospodarki Odpadami w Promniku Tomasz Kasprzyk, którego cytuje portalsamorzadowy.pl, wyjaśnił, że specjalnie w tym celu zakupiono elektryczny pojazd, który będzie ładowany energią pochodzącą z biogazowni.

Obowiązują jednak pewne zasady :

zbiórka jest wyłącznie dla mieszkańców Kielc opłacających odbiór odpadów,

do odbioru można wystawić 1 worek (do 120 l) na gospodarstwo domowe,

odzież musi być sucha, czysta i przekazana osobiście pracownikowi,

nieprzyjęta zostanie odzież spleśniała czy zabrudzona chemicznie oraz odpady z działalności gospodarczej.

Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami opublikowało harmonogram odbioru odzieży dla Kielc na IV kwartał 2025 r.



/ Przedsiębiorstwo Gospodarki Odpadami Sp. z o.o. w Promniku /

Pomijając wszystkie nowości, zużyte ubrania można oddawać w PSZOK-u.