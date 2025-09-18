Niecodzienny widok zaskoczył we wrześniu policjanta podczas rutynowej kontroli drogowej w niemieckim Alsdorfie. W bagażniku różowego auta podróżował... kucyk. Sprawa zakończyła się mandatem i przypomnieniem o zasadach bezpiecznego przewożenia ładunków.

Niemieckie służby opublikowały zdjęcie kucyka, którego właścielka chciała przewieźć samochodem osobowym / Polizei Aachen /

Choć niemiecka policja informuje, że do nietypowej kontroli doszło 3 września, to dopiero w tym tygodniu opisały ją niemieckie media takie jak "Bild". Policjant z Alsdorfu zatrzymał do kontroli samochód, którego właścicielka przewoziła w bagażniku białego kucyka. Wnętrze pojazdu zostało specjalnie przygotowane - tylna kanapa była złożona, na podłodze leżał dywanik, a zwierzę miało nawet własny wiadro z jedzeniem. "Ten widok z pewnością na długo pozostanie w jego pamięci" - zaznacza w komunikacie policja.

Kobieta, która kierowała autem, nie rozumiała powodu interwencji policjanta. Twierdziła, że kucyk jest odpowiednio zabezpieczony, bo został przywiązany do metalowego uchwytu w aucie. Mundurowy nie podzielił jej opinii i zakazał dalszej jazdy. Kierująca odmówiła przyjęcia mandatu w wysokości 35 euro, dlatego sprawa trafiła do dalszego postępowania.

Zwierzęta to nie bagaż

Niemiecka policja, pisząc o kucyku, przypomniała o zasadach bezpiecznego przewożenia ładunków i zwierząt. Według testów z 2024 roku, przy zderzeniu czołowym z prędkością 50 km/h nieprawidłowo zabezpieczony ładunek może zwiększyć swoją masę nawet 50-krotnie.

W przypadku kucyka ważącego 150 kg, w razie wypadku siła uderzenia odpowiadałaby masie aż 7,5 tony.

Zasady odpowiedniego pakowania bagażu

Podczas pakowania bagażnika samochodu należy pamiętać o kilku kluczowych zasadach bezpieczeństwa. Najcięższe przedmioty powinny być układane na spodzie, a lżejsze na górze, co zapobiega ich przemieszczaniu się podczas jazdy. Ładunek warto rozłożyć równomiernie i szczelnie, unikając wolnych przestrzeni, a także zadbać, by nie wystawał ponad oparcia tylnej kanapy. Nawet na pustej tylnej kanapie zaleca się zapięcie pasów bezpieczeństwa, które mogą dodatkowo zabezpieczyć przewożone rzeczy.

Dobrą praktyką jest stosowanie krat lub siatek oddzielających przestrzeń bagażową od kabiny pasażerskiej. Przed wyjazdem należy również dostosować ciśnienie w oponach i ustawienie świateł do wagi przewożonych przedmiotów. Kamizelka odblaskowa, trójkąt ostrzegawczy i apteczka powinny być zawsze łatwo dostępne.