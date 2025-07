Prokuratura domaga się kar 3,5 oraz 1,5 roku więzienia dla dwóch mężczyzn oskarżonych o nieuprawnione nadawanie sygnałów radio-stop, które doprowadziły do zatrzymania pociągów na Podlasiu. Wyrok w tej sprawie ma zapaść 1 sierpnia.

18 pociągów zatrzymanych przez sygnał radio-stop. Prokuratura chce kary więzienia / Shutterstock

Przed Sądem Okręgowym w Białymstoku odpowiadają 29-letni mieszkaniec Białegostoku, były policjant, oraz 24-latek ze Skierniewic. Prokuratura zarzuca im nadawanie sygnałów radio-stop, które uruchamiają hamulec bezpieczeństwa w pociągach. W wyniku ich działań 27 sierpnia 2023 roku zatrzymanych lub zagrożonych zatrzymaniem zostało 18 pociągów towarowych i osobowych, m.in. w rejonie Łap oraz na trasie Sokółka-Szepietowo.

Były policjant nie przyznaje się do winy. Drugi z oskarżonych przyznał się do nadawania sygnałów, ale zaprzecza, by chciał doprowadzić do zatrzymania pociągów i stworzenia zagrożenia. Obaj domagają się uniewinnienia.

Prokuratura: Wysokie straty i zagrożenie dla wielu osób

Według prokuratury, działania oskarżonych poważnie zakłóciły pracę kolei w regionie i mogły stworzyć zagrożenie dla życia, zdrowia oraz mienia w znacznych rozmiarach. Wartość zagrożonego mienia oszacowano na co najmniej 149 milionów złotych.

Prokuratura żąda także po 10 tysięcy złotych nawiązek i świadczeń pieniężnych od obu mężczyzn.

Obaj mężczyźni zostali zatrzymani w jednym z mieszkań na białostockim osiedlu, gdzie policjanci znaleźli sprzęt krótkofalarski. Były policjant odpowiada dodatkowo za nielegalne przetwarzanie danych osobowych. W jego przypadku prokuratura wnioskuje o łączną karę 3,5 roku więzienia.

We wtorek strony wygłosiły mowy końcowe. Sąd ogłosi wyrok w tej sprawie 1 sierpnia.

Czym jest sygnał radio-stop?

Sygnał radio-stop to specjalny sygnał nadawany drogą radiową, który natychmiast uruchamia hamowanie awaryjne wszystkich pociągów znajdujących się w zasięgu danego systemu radiowego. Jego celem jest szybkie zatrzymanie składów w sytuacjach zagrożenia, np. w przypadku wypadku, przeszkody na torach czy innego niebezpieczeństwa.

Sygnał ten jest wykorzystywany w systemach bezpieczeństwa kolei, takich jak radiotelefoniczna łączność pociągowa. Po odebraniu sygnału radio-stop, urządzenia pokładowe pociągu automatycznie uruchamiają hamulce, niezależnie od decyzji maszynisty.

Nadawanie sygnału radio-stop jest ściśle regulowane i zarezerwowane dla uprawnionych osób, np. dyżurnych ruchu czy służb ratunkowych. Nieuprawnione użycie tego sygnału jest przestępstwem, ponieważ może prowadzić do poważnych zakłóceń w ruchu kolejowym i stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa.