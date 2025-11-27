Reakcja prezydenta

Donald Trump w specjalnym orędziu do narodu nazwał atak "aktem terroryzmu" oraz zapowiedział, że sprawca zostanie surowo ukarany. Prezydent podkreślił, że bezpieczeństwo narodowe USA jest zagrożone przez niekontrolowaną migrację i obiecał ponowne sprawdzenie wszystkich osób, które przybyły z Afganistanu podczas prezydentury Joe Bidena.

Ten haniebny atak był aktem zła, aktem nienawiści i aktem terroru. To była zbrodnia przeciwko naszemu całemu krajowi. To była zbrodnia przeciwko ludzkości - oświadczył Trump. Jako prezydent USA jestem zdeterminowany, by zapewnić, że zwierzę, które dopuściło się tej zbrodni, otrzyma najsurowszą karę - powiedział prezydent.

Trump skrytykował swojego poprzednika za politykę migracyjną, twierdząc, że do kraju wpuszczono miliony niesprawdzonych cudzoziemców. Zapowiedział, że każda osoba, która "nie kocha Ameryki", powinna zostać wydalona z kraju.

Ten atak podkreśla największe zagrożenie dla bezpieczeństwa narodowego naszego kraju. Poprzednia administracja wpuściła 20 milionów nieznanych i niesprawdzonych cudzoziemców z całego świata. Z miejsc, o których nawet nie chcecie wiedzieć. Żaden kraj nie może tolerować takiego ryzyka dla przetrwania - kontynuował prezydent USA.

Dodatkowe środki bezpieczeństwa

W odpowiedzi na atak, prezydent polecił zmobilizowanie dodatkowych 500 żołnierzy Gwardii Narodowej, którzy mają zostać skierowani do Waszyngtonu w celu wzmocnienia bezpieczeństwa.