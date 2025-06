Funkcjonariusze podlaskiej Krajowej Administracji Skarbowej zlikwidowali nielegalną bimbrownię w jednej ze wsi w gminie Czarna Białostocka. Na miejscu zabezpieczono ponad 300 litrów gotowego alkoholu, około 3 tys. litrów zacieru oraz pełną linię do nielegalnej produkcji. Jedna osoba usłyszała zarzuty w związku ze sprawą.

Nielegalna bimbrownia w gminie Czarna Białostocka, fot. Białostocka KAS

Na terenie skontrolowanego gospodarstwa, należącego do 29-letniego mężczyzny, w specjalnie ocieplonym i uszczelnionym budynku, prowadzona była nielegalna produkcja alkoholu.

Jak poinformował we wtorek oficer prasowy podlaskiej KAS kom. Maciej Czarnecki, była tam aparatura składająca się z kotła o pojemności 1 tys. litrów, kolumny destylacyjnej, odstojników oraz palników i butli gazowych. W budynku policjanci znaleźli pojemniki z 3 tys. litrów zacieru oraz ponad 300 litrów nielegalnego alkoholu o mocy ok. 50 proc.

KAS znalazła tam też produkty do zabarwiania gotowego alkoholu, etykiety, zakrętki oraz butelki przygotowane do jego konfekcjonowania. Przeciwko właścicielowi nieruchomości zostało wszczęte postępowanie karne skarbowe. Za produkcję i posiadanie nielegalnego alkoholu grozi mu grzywna, ograniczenie wolności lub do trzech lat więzienia.

Leśne bimbrownie w Puszczy Knyszyńskiej

Nielegalna produkcja alkoholu ma w Podlaskiem wieloletnią tradycję związaną najczęściej z okolicami Puszczy Knyszyńskiej. To tam służba celno-skarbowa i policja zwykle odnajdują leśne bimbrownie, choć w ostatnim czasie coraz częściej są to fabryczki działające właśnie w zabudowaniach gospodarczych.

O popularności bimbrownictwa w regionie świadczy ekspozycja, którą można oglądać w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej - instytucji kultury województwa podlaskiego.

Na wystawie są oryginalne elementy nielegalnych fabryczek alkoholu zlikwidowanych przez policję lub KAS. Oddanie ich na własność muzealnikom było możliwe po prawomocnym zakończeniu postępowań sądowych przeciwko bimbrownikom. Są tam np. bimbrownie na kółkach, w formie przyczepy, które działały w Puszczy Knyszyńskiej.