Kobieta została zamordowana w piątek w jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim. W rękach policji jest już mężczyzna podejrzewany w tej sprawie. Jest on spokrewniony z ofiarą. To najprawdopodobniej jej syn - dowiedział się nieoficjalnie reporter RMF FM Michał Dobrołowicz.

Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Prokuratura i policja wyjaśniają okoliczności morderstwa kobiety, do którego doszło w piątek w jednym z mieszkań w Bielsku Podlaskim.

W rękach służb jest już jeden mężczyzna podejrzewany w tej sprawie.

Został zatrzymany przez mundurowych na osiedlu, blisko mieszkania, w którym znaleziono zwłoki.

Z nieoficjalnych ustaleń dziennikarza RMF FM Michała Dobrołowicza wynika, że mężczyzna to syn ofiary.

Przesłuchanie odbędzie się najprawdopodobniej jutro. W miejscu znalezienia ciała kobiety pracują policjanci i prokurator.