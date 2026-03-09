Łania, która w ostatnią niedzielę wpadła do Kanału Augustowskiego (woj. podlaskie), zapewne nie wydostałaby się sama. Z pomocą ruszyli jej więc miejscowi strażacy, którzy z pietyzmem zaopiekowali się zwierzęciem.

W niedzielę o 14:00 zadysponowano ich do łani, która wpadła do Kanału Augustowskiego i utknęła między brzegami. Strażacy z PSP w Augustowie dodali, że zwierzę weszło na lód, który załamał się pod jego ciężarem, a później skutecznie uniemożliwiał wydostanie się. Łanię udało się wyciągnąć przy użyciu drabiny oraz liny ratowniczej. W akcji pomogli druhowie z OSP Rudawka. Strażacy rozpalili ognisko i przykryli zwierzę tzw. folią życia. Weterynarz, który przybył na miejsce, podał łani antybiotyk i leki na ranę.

Samica jelenia wróciła do lasu w dobrej formie.

