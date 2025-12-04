Ponad 500 mln zł, blisko 3,6 mln euro i 44,5 tys. dolarów - to straty inwestorów, których skusiła oferta galerii inwestującej w dzieła sztuki. Prokuratura Regionalna w Białymstoku skierowała dotyczący piramidy finansowej i oszustw. Obejmuje on ponad 70 osób.

Inwestorzy stracili łącznie ponad 500 mln zł, blisko 3,6 mln euro i 44,5 tys. dolarów / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Inwestorzy stracili ponad 500 mln zł, 3,6 mln euro i 44,5 tys. dolarów przez piramidę finansową związaną z inwestycjami w dzieła sztuki.

Klienci nabywali czasowe prawa do dzieł, a zyski wypłacano z wpłat nowych inwestorów.

Prokuratura oskarżyła ponad 70 osób, w tym właścicielkę galerii i jej syna, a pokrzywdzonych jest ponad 1,7 tys. osób.

Na czym polegały inwestycje?

Klienci nabywali prawa własności danego dzieła na okres od - co najmniej - 6 miesięcy do roku.

Podmiot działający jako Galleri New Form gwarantował zwrot kapitału, powiększony o wysoki procent zysku, poprzez odkupienie udziału po upływie oznaczonego umową terminu. Według śledczych, wypłata kapitału wraz z oznaczonym zyskiem, następowała jednak z wpłat kolejnych inwestorów.

Matka i syn w przestępczym procederze

Śledztwo zostało wszczęte w 2017 roku na podstawie zawiadomienia Generalnego Inspektora Informacji Finansowej oraz Komisji Nadzoru Finansowego. Dotyczyło prowadzenia - bez zezwolenia - działalności polegającej na gromadzeniu środków pieniężnych osób fizycznych i prawnych w celu obciążenia ich ryzykiem przez osoby reprezentujące Galleri New Form.

Prokuratura badała też wątek doprowadzenia do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, bowiem początkowo właścicielka galerii wypłacała klientom zyski, potem jednak już tak się nie działo. Zarzuty, z których najpoważniejsze dotyczą właścicielki galerii i jej syna, obejmują okres od 2012 do 2017 roku.

Pokrzywdzonych jest ponad 1,7 tys. osób - poinformowała w czwartkowym komunikacie Prokuratura Regionalna w Białymstoku. Akt oskarżenia, który liczy ponad 5,5 tys. stron, trafił do Sądu Okręgowego w Białymstoku. Część sprawy wyłączono jeszcze do odrębnego postępowania.