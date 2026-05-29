Działka budowlana za połowę ceny rynkowej? To możliwe w Suwałkach. Miasto właśnie ogłosiło przetarg na 10 atrakcyjnych parceli z 50-procentową bonifikatą. Zniżka jest gigantyczna, ale program ma jasne limity wiekowe i twarde warunki, których niedopełnienie grozi zwrotem fortuny. Sprawdź, czy spełniasz kryteria i kiedy rusza licytacja.

Władze Suwałk ogłosiły właśnie przetarg na kolejne 10 działek budowlanych, które zostaną sprzedane z 50-procentową bonifikatą. Oferta skierowana jest do młodych osób do 40. roku życia oraz małżeństw, w których przynajmniej jedno z małżonków spełnia ten warunek.

Przetarg odbędzie się już 6 lipca w Urzędzie Miejskim, a lokalizacja nowych nieruchomości to atrakcyjny rejon ulicy Zastawie.

Samorząd Suwałk od kilku lat prowadzi działania, które mają zatrzymać młodych ludzi w mieście i zachęcić ich do zakładania rodzin właśnie tutaj. Jak informuje rzecznik prasowy prezydenta miasta, Kamil Sznel, program wystartował, by ograniczyć odpływ młodych do większych miast oraz przyciągnąć nowych mieszkańców z innych regionów.

W zeszłym roku w ramach inicjatywy sprzedano aż 48 działek w zachodniej części miasta, a w bieżącym roku kolejne 10. Zainteresowanie nie słabnie, a ceny nieruchomości - od 200 do 240 tys. zł - po zastosowaniu bonifikaty stają się wyjątkowo atrakcyjne.

Warunki przystąpienia do programu

Aby skorzystać z preferencyjnych warunków zakupu działki, nabywca nie może być właścicielem innej działki na terenie Suwałk. Dodatkowo, zobowiązany jest wybudować dom w terminie sześciu lat od daty zakupu nieruchomości.

Jeśli ten warunek nie zostanie spełniony, nabywca będzie musiał zwrócić otrzymaną bonifikatę. Podobna zasada obowiązuje w przypadku sprzedaży działki przed upływem 10 lat od dnia zakupu.

Miasto wprowadziło również obowiązek zabezpieczenia bonifikaty. Może to być hipoteka umowna, gwarancja lub poręczenie bankowe, a także kaucja gotówkowa. Takie rozwiązanie ma zabezpieczyć interesy samorządu, a jednocześnie zapewnić, że działki rzeczywiście posłużą młodym rodzinom do realizacji marzeń o własnym domu.

Przetarg już w lipcu

Licytacje działek odbędą się 6 lipca w siedzibie Urzędu Miejskiego. To szansa dla osób młodych, które marzą o własnym domu i chcą związać swoją przyszłość z Suwałkami. Szczegółowe informacje dotyczące warunków przetargu oraz wymagań formalnych dostępne są na stronie internetowej urzędu.