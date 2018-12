Po niespodziewanej dwutygodniowej przerwie do rywalizacji w Pucharze Świata wracają skoczkowie narciarscy. W najbliższy weekend czekają ich zmagania w Engelbergu. Siedmiokrotnie w tym szwajcarskim mieście na podium stawał Kamil Stoch.

Zdjęcie ilustracyjne / RMF FM

Z powodu niekorzystnej prognozy pogody odwołano zaplanowane na 8 i 9 grudnia zawody w Titisee-Neustadt. Podopieczni trenera Stefana Horngachera czas przeznaczyli na treningi w Zakopanem. Austriacki szkoleniowiec nie dokonał zmian w składzie i do Szwajcarii zabrał Stocha, Piotra Żyłę, Macieja Kota, Dawida Kubackiego, Stefana Hulę i Jakuba Wolnego.



Zwykle to właśnie od rywalizacji na obiekcie Gross-Titlis-Schanze następowała wyraźna zwyżka formy Stocha. W poprzednim sezonie zmagania w Engelbergu zaczął od trzeciego miejsca. Dzień później był drugi, a następnie wygrał wszystkie konkursy Turnieju Czterech Skoczni. Również przed igrzyskami Soczi 2014 w Szwajcarii prezentował się świetnie zajmując kolejno drugie i pierwsze miejsce.



Teraz jednak wyraźnego wzrostu formy nie sposób od niego oczekiwać. Wszystko dlatego, że trzykrotny mistrz olimpijski ma najlepszy start sezonu w karierze. W żadnych zawodach nie zajął miejsca gorszego niż siódme, a dwukrotnie plasował się na podium - na 2. i 3. pozycji w Kuusamo.



Jeszcze bardziej imponuje Żyła. Najgorszy wynik blisko 32-letniego skocznia to na razie szósta pozycja z inauguracji w Wiśle, a na podium wskakiwał już trzy razy - 3. w Kuusamo oraz 2. i 3. w Niżnym Tagile. W Engelbergu na razie jego najlepszy rezultat to szóste miejsce z 2013 roku.



Zmiany nastąpiły w innych reprezentacjach. W ekipie Austrii zabraknie Gregora Schlierenzauera, rekordzisty w liczbie wygranych konkursów PŚ, który będzie trenował indywidualnie. Tyrolczyk na najwyższym stopniu podium stawał 53-krotnie, ale ostatni raz w grudniu 2014 roku. W tym sezonie punkty zdobył tylko w jednych zawodach w Kuusamo i zajmuje 30. lokatę w klasyfikacji generalnej.



Jeszcze słabiej (35. miejsce) w obecnym cyklu spisuje się Daniel-Andre Tande. Trzeci zawodnik edycji 2017/18 wypadł ze składu Norwegii. Zastąpi go tegoroczny mistrz świata juniorów Marius Lindvik.



Pierwszy start w tym sezonie czeka natomiast Petera Prevca. Słoweński zdobywca Kryształowej Kuli z 2016 roku dochodził do zdrowia po kontuzji stawu skokowego.



W klasyfikacji generalnej liderem jest Ryoyu Kobayashi. Japończyk wygrał trzy z pięciu konkursów i o 135 punktów wyprzedza Żyłę. Stoch jest trzeci ze stratą 144 pkt. Biało-czerwoni prowadzą natomiast w Pucharze Narodów. Nad Niemcami mają 90 pkt przewagi.



Program konkursów PŚ w Engelbergu:



piątek, 14 grudnia 16.00 - oficjalny trening, 18.00 - kwalifikacje



sobota, 15 grudnia 15.00 - seria próbna, 16.00 - pierwsza seria konkursowa



niedziela, 16 grudnia 12.45 - kwalifikacje, 14.15 - pierwsza seria konkursowa



