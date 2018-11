Wracająca po dwóch sezonach zawieszenia za doping Norweżka Therese Johaug wygrała pierwszy w tym sezonie Pucharu Świata bieg narciarski na 10 km techniką klasyczną w Kuusamo. Jedyna Polka w stawce Urszula Łętocha uplasowała się na 54. pozycji.

Norweżka Therese Johaug na mecie biegu na 10 km techniką klasyczną / Grzegorz Momot / PAP

Johaug, która w klasyfikacji generalnej PŚ triumfowała już dwukrotnie (2014 i 2016), jest faworytką także w obecnym sezonie. 30-letnia Norweżka we wrześniu 2016 roku miała pozytywny wynik kontroli antydopingowej. W jej organizmie wykryto niedozwoloną substancję - steryd clostebol.

Została zdyskwalifikowana na 18 miesięcy i opuściła m.in. mistrzostwa świata w Lahti (2017) oraz tegoroczne igrzyska olimpijskie w koreańskim Pjongczangu.Kłopoty trzykrotnej medalistki olimpijskiej i zdobywczyni 11 medali mistrzostw świata rozpoczęły się we wrześniu 2016 roku, kiedy podczas kontroli antydopingowej wykryto u niej ślady sterydu clostebol. W efekcie została zdyskwalifikowana.



To był naprawdę dobry bieg. Nie mogę uwierzyć, że rozpoczęłam sezon od zwycięstwa. Miałam marzenie, żeby wygrać już w pierwszym występie i ono się spełniło - powiedziała uradowana zawodniczka.



Drugie miejsce w Kuusamo zajęła w niedzielę Szwedka Charlotte Kalla, która miała 22,5 s straty do triumfatorki. Na najniższym stopniu podium stanęła inna reprezentantka "Trzech Koron" Ebba Andersson - 32,8 s straty.



Broniąca Kryształowej Kuli Norweżka Heidi Weng uplasowała się na 13. pozycji - 1.37,2. Łętocha miała blisko trzy i pół minuty straty do Johaug. Liderką klasyfikacji generalnej pozostała zwyciężczyni sobotniego sprintu Rosjanka Julia Biełorukowa, która niedzielny bieg ukończyła na piątym miejscu.





Najbardziej obawiała się Kowalczyk

Po wygranej w biegu na 10 km techniką klasyczną podczas inauguracji sezonu Pucharu Świata w Kuusamo i w swoim pierwszym starcie po 18-miesięcznej dyskwalifikacji przyznała, że najbardziej obawiała się Justyny Kowalczyk, ponieważ nie wiedziała że Polka zakończyła karierę.



30-letnia Norweżka dodała, że była zaskoczona nie widząc nazwiska Kowalczyk na liście startowej. Wygrała z przewagą 22,5 sekundy nad Charlotte Kallą i 32,8 s nad inną Szwedką Ebbą Andersson.







Wyniki:





1. Therese Johaug (Norwegia) 28.02,5

2. Charlotte Kalla (Szwecja) strata 22,5 s

3. Ebba Andersson (Szwecja) 32,8

4. Ingvild Flugstad Oestberg (Norwegia) 49,5

5. Julia Biełorukowa (Rosja) 54,9

6. Krista Parmakoski (Finlandia) 55,5

...54. Urszula Łętocha (Polska) 3.25,6





Klasyfikacja generalna PŚ:



1. Julia Biełorukowa (Rosja) 145 pkt

2. Therese Johaug (Norwegia) 100

3. Krista Parmakoski (Finlandia) 85

4. Charlotte Kalla (Szwecja) 80

Maja Dahlqvist (Szwecja) 80

6. Ida Ingemarsdotter (Szwecja) 75