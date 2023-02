Sąd Okręgowy w Krakowie częściowo utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji w procesie odwoławczym ws. wypadku z udziałem Beaty Szydło. Kierowca seicento Sebastian Kościelniak, który zderzył się z rządową limuzyną, został uznany za winnego nieumyślnego spowodowania wypadku, ale bez kary. Wyrok jest prawomocny.

Sebastian Kościelnik i adwokat Władysław Pociej na sali Sądu Okręgowego w Krakowie / Art Service / PAP

Do wypadku, o którym mowa doszło 10 lutego 2017 roku. Kolumna trzech samochodów, w której pojazd premier Beaty Szydło jechał w środku, wyprzedzała fiata seicento. Jego kierowca przepuścił pierwszy samochód, a następnie zaczął skręcać w lewo i zderzył się z autem szefowej rządu. Limuzyna, w której była premier, uderzyła w drzewo. Według relacji świadków, z którymi wówczas rozmawiała nasza dziennikarka Anna Kropaczek, kolumna jechała tylko na sygnałach świetlnych.

W wyniku wypadku poszkodowana została była premier oraz dwóch funkcjonariuszy ówczesnego Biura Ochrony Rządu.

Zdjęcia z ogłoszenia wyroku / Marek Wiosło / RMF FM

Zdjęcia z ogłoszenia wyroku / RMF FM

Po długim śledztwie i procesie, w lipcu 2020 roku Sąd Rejonowy w Oświęcimiu zdecydował, że kierowca auta osobowego Sebastian Kościelnik jest winny nieumyślnego spowodowania wypadku drogowego i na rok warunkowo umorzył postępowanie, uznając przy tym, że winę ponosi też kierowca ówczesnego Biura Ochrony Rządu. Od tego wyroku odwołały się obie strony. Dziś zapadł prawomocny wyrok w tej sprawie.

Świadkowie niewiarygodni

We wrześniu 2022 roku informowaliśmy o opinii psychiatrycznej w sprawie świadków wypadku byłej premier Beaty Szydło. To jest sześciu świadków, którzy twierdzą, że obserwowali przebieg zdarzenia, bądź byli bezpośrednio w pobliżu tego momentu i tego zdarzenia, do którego doszło 10 lutego 2017 roku. Biegli wprost wskazali, że na podstawie tych zeznań nie można czynić żadnych ustaleń faktycznych. Ocenili, że te zeznania są nie tylko niewiarygodne z psychologicznego punktu widzenia, ale są nieprzydatne w tej sprawie - mówił wówczas RMF FM prokurator Rafał Babiński.

Uszkodzone płyty

W maju 2022 roku Prokuratura Okręgowa w Nowym Sączu u morzyła śledztwo dotyczące uszkodzenia płyt DVD, które stanowiły dowody w sprawie wypadku rządowej kolumny byłej premier Beaty Szydło w Oświęcimiu. Na zniszczonych nośnikach DVD znajdował się m.in. zapis przejazdu rządowej kolumny, która w Oświęcimiu zderzyła się z fiatem seicento.

O uszkodzeniu dwóch płyt informował portal TVN24. "Na jednej z płyt, zgodnie z opisem znajdującym się na kopercie, znajdował się materiał stacji TVN24 programu ‘Czarno na Białym’. Na drugiej płycie znajdował się zapis monitoringu, z którego został sporządzony przez policję protokół oględzin i przekazany do dyspozycji sądu" - napisano w oświadczeniu sądu z Oświęcimia.

Były oficer mówił o fałszywych zeznaniach

W połowie grudnia 2021 r. w rozmowie z "GW" Piotr Piątek, były oficer BOR, który był w grupie funkcjonariuszy jadących z Beatą Szydło w rządowej kolumnie w lutym 2017 roku, powiedział, że on i inni BOR-owcy składali fałszywe zeznania. Wszyscy funkcjonariusze mieli zapewniać śledczych, że kolumna jechała prawidłowo, używając sygnałów świetlnych i dźwiękowych. Piątek przekonywał, że to nie była prawda, a on i inni funkcjonariusze za wiedzą przełożonych porozumieli się, by składać fałszywe zeznania.

Kolumnę można uznać za uprzywilejowaną, gdy ma włączone sygnały świetlne i dźwiękowe. Świadkowie zapewniali, że dźwięków nie było i podobnie uznał sąd w Oświęcimiu. Stwierdził, że kierowca BOR również złamał przepisy, ale nie postawiono mu zarzutów.

Były oficer BOR powiedział, że sygnałów dźwiękowych nie włączano najprawdopodobniej ze względów wizerunkowych. Żeby ludzie nie widzieli, że władza "się wozi i panoszy". Za każdym razem, gdy jeździłem do domu pani premier, nie włączaliśmy syren. Jechaliśmy po cichu, żeby nie wzbudzać sensacji - mówił. Piątek stwierdził, że fałszywe zeznania składał, gdyż wiedział, że musi to robić, jeśli chce "dalej pracować i awansować". Taką wersję miał przekazać mu dowódca zmiany. Mężczyzna złożył w sądzie zeznania w tej sprawie.