Analitycy think tanku Committee for a Responsible Federal Budget ocenili, że zrealizowanie programu gospodarczego Donalda Trumpa zwiększyłoby dług publiczny USA o 7,5 bln dolarów, zaś Kamali Harris - o 3,5 bln dolarów. Do zwiększenia deficytu przyczynić mają się przede wszystkim obietnice podatkowe kandydatów.

Donald Trump i Kamala Harris / SAUL LOEB/AFP / East News Jak wyliczyli eksperci CRFB, największym obciążeniem dla budżetu miałoby być utrwalenie wygasających w przyszłym roku cięć podatków, wprowadzonych podczas prezydentury Donalda Trumpa. Kandydat republikanów na prezydenta chce bezterminowego przedłużenia tych obniżek dla wszystkich podatników (co miałoby kosztować 5,3 bln przez najbliższą dekadę), zaś Kamala Harris - tylko dla zarabiających mniej niż 400 tys. dolarów rocznie (koszt: 3 bln). W przypadku kandydata republikanów USA musiałyby zadłużyć się o kolejne 2,2 bln, by sfinansować jego obietnice wyeliminowania podatków od napiwków, nadgodzin oraz świadczeń z ubezpieczeń społecznych. Kandydatka demokratów dodałaby do długu 1,35 bln, realizując postulat zwiększenia ulg podatkowych na dzieci. Mimo że nasza sytuacja fiskalna jest naprawdę niezdrowa, mamy dwóch kandydatów, których propozycje, gdyby rozpatrzyć je kompleksowo, pogorszyłyby sytuację, a nie ją poprawiły - przy czym zauważalną różnicą jest to, że były prezydent Trump znacznie by ją pogorszył - oceniła w rozmowie z dziennikiem "Washington Post" prezes CRFB Maya MacGuineas. Choć Trump twierdzi, że jego obietnice podatkowe zostaną sfinansowane w dużej mierze przez wprowadzenie powszechnego cła na wszystkie towary z zagranicy (oraz zwiększenie ceł na produkty z Chin), CRFB ocenia, że przyniosą one 2,7 bln dolarów przychodów. Ekonomiści uważają jednak, że doprowadzi to jednocześnie do zwiększenia ceł i zahamowania wzrostu gospodarczego, co pogorszy sytuację fiskalną kraju. Głównym źródłem zwiększenia dochodów do budżetu w programie Harris byłoby zwiększenie podatku od firm (CIT) z 21 do 28 proc., co miałoby przynieść około 900 mld dolarów. Dług publiczny wynosi ok. 120 proc. amerykańskiego PKB Dług publiczny USA wynosi obecnie ponad 35,6 bln dolarów, tj. około 120 proc. amerykańskiego PKB. Według danych resortu finansów, w ciągu rządów administracji Joe Bidena Bidena i Kamali Harris wzrósł on o nieco ponad 7 bln dolarów, zaś podczas prezydentury Donalda Trumpa - o 8 bln dolarów. Zobacz również: Trump na wiecu w miejscu zamachu zasugerował, że demokraci chcieli go zabić

Joe Biden: Martwię się tym, co zrobi Trump

Nowe dowody przeciwko Trumpowi. "Wygłaszał nieustanny strumień dezinformacji"

Ostatnie takie starcie przed wyborami w USA? Walz i Vance debatowali