Absolutnie nie zmienia to faktu, że mieszkańcy Florydy powinni przygotować się na szereg zagrożeń towarzyszących Miltonowi. Nie chodzi tu tylko o ekstremalnie silny wiatr, ale przede wszystkim o wysoki przypływ sztormowy i ulewne opady deszczu. Mogą one prowadzić do bardziej rozległych zalań i powodzi błyskawicznych.

Floryda już rozpoczęła przygotowania do uderzenia huraganu Milton. Gubernator Ron DeSantis jeszcze w niedzielę ostrzegał, że Milton może być potencjalnie groźniejszy niż Helene. Huragan pod koniec września uderzył we Florydę, a następnie - przemieszczając się w głąb Ameryki - doprowadził do katastrofalnych i śmiercionośnych powodzi błyskawicznych.

Ron DeSantis rozszerzył w niedzielę stan wyjątkowy na 51 z 67 hrabstw, w których mieszka ponad 90 proc. z prawie 23 milionów osób, z kolei cytowany przez Reutersa dyrektor wydziału zarządzania kryzysowego Florydy Kevin Guthrie wezwał społeczność do przygotowania się na "największą ewakuację, jaką widzieliśmy prawdopodobnie od huraganu Irma w 2017 roku".

Pierwsza taka sytuacja w historii obserwacji

Na Atlantyku - oprócz Miltona - znajdują się jeszcze dwa inne huragany - Kirk i Leslie (oba są 1. kategorii w skali Saffira-Simpsona). To pierwsza taka sytuacja w historii obserwacji, by w październiku nad Atlantykiem znajdowały się jednocześnie aż trzy huragany. Takie rzeczy działy się dotychczas maksymalnie we wrześniu.