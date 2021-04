Radio RMF FM – jako pierwsze medium w Polsce – organizuje debatę przed wyborami prezydenta Rzeszowa. W dyskusji wezmą udział wszyscy zarejestrowani kandydaci: Ewa Leniart, Marcin Warchoł, Grzegorz Braun i Konrad Fijołek. Zmierzą się – na argumenty – już jutro w południe: debatę będziemy transmitować dla Was w nowej internetowej stacji informacyjnej: Radiu RMF24.pl, na portalu RMF24.pl i w mediach społecznościowych RMF FM.

W wyborczym wyścigu w Rzeszowie - którego finał odbędzie się 9 maja - mierzy się czworo kandydatów:

popierana przez Prawo i Sprawiedliwość wojewoda podkarpacka Ewa Leniart,

wiceminister sprawiedliwości Marcin Warchoł, wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca,

wspierany przez Solidarną Polskę Zbigniewa Ziobry i Porozumienie Jarosława Gowina, a także przez byłego już prezydenta miasta - który urząd ten sprawował przez ponad 18 lat - Tadeusza Ferenca, Konrad Fijołek - były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050,

- były współpracownik Ferenca, wiceprzewodniczący rady miasta i szef klubu Rozwój Rzeszowa, popierany przez ugrupowania opozycyjne: Platformę Obywatelską, Lewicę, PSL i Ruch Polska 2050, poseł Konfederacji z okręgu rzeszowskiego, reżyser filmów dokumentalnych i scenarzysta Grzegorz Braun.





Sztaby wszystkich kandydatów potwierdziły ich udział w organizowanej przez RMF FM debacie.

Dyskusja rozpocznie się jutro, 22 kwietnia, w samo południe na antenie RMF FM. Będzie kontynuowana na żywo w nowej internetowej stacji informacyjnej: Radiu RMF24.pl, na portalu RMF24.pl i w mediach społecznościowych RMF FM.

Opowiedzą o swojej wizji Rzeszowa, przepytają się nawzajem

Debata podzielona będzie na cztery części.

W pierwszej kandydaci przedstawią swoją wizję zarządzania miastem i roli Rzeszowa na tle spraw ogólnopolskich.

Druga runda koncentrować się będzie na lokalnych sprawach stolicy Podkarpacia.

W trakcie trzeciej części uczestnicy będą zadawać pytania sobie nawzajem: każdy z kandydatów będzie miał wówczas szansę przepytać wszystkich swoich rywali.

Ostatnia część to rodzaj exposé, apelu poszczególnych kandydatów do wyborców.

Przedwyborcze starcie poprowadzą dziennikarze RMF FM Paweł Balinowski i Grzegorz Kwolek.

Marek Balawajder: Wynik wyborów w Rzeszowie będzie miał znaczenie ogólnopolskie - dla układu sił w Zjednoczonej Prawicy i w opozycji

"W najbliższy czwartek na antenie RMF FM po raz pierwszy kandydaci będą mogli spotkać się razem i podebatować o Rzeszowie. Mamy świadomość, że wynik wyborów jest ważny przede wszystkim dla mieszkańców tego miasta, ale będzie miał też znaczenie ogólnopolskie - dla układu sił w Zjednoczonej Prawicy oraz w opozycji. W maju oczy wszystkich zainteresowanych polityką będą skierowane na Rzeszów" - podkreśla Marek Balawajder, Dyrektor Informacji RMF FM.

Czwartkowa debata będzie pierwszym starciem kandydatów do fotela prezydenta Rzeszowa, ale - zapewne - nie ostatnim. Przed II turą wyborów, do której najprawdopodobniej dojdzie, RMF FM ponownie zaprosi kandydatów, by jeszcze raz porozmawiali o swojej wizji Rzeszowa.