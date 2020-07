Osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat i niepełnosprawni będą obsługiwani w lokalach wyborczych w pierwszej kolejności – przewiduje opublikowane we wtorek rozporządzenie Ministra Zdrowia.

Zdjęcie ilustracyjne / pixabay.com / Pixabay

We wtorek w Dzienniku Ustaw ukazała się nowelizacja rozporządzenia ministra zdrowia w sprawie wykazu środków ochrony osobistej związanej ze zwalczaniem epidemii COVID-19 dla członków obwodowych komisji wyborczych oraz szczegółowych zasad bezpieczeństwa sanitarnego w lokalu wyborczym.



Zgodnie z nowymi przepisami w lokalu wyborczym w pierwszej kolejności obsługiwane będą osoby powyżej 60 lat, kobiety w ciąży, osoby z dzieckiem do 3 lat oraz osoby z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności, z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego lub te, które ze względu na stan zdrowia nie mogą poruszać się samodzielnie.



Rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.



W niedzielnych wyborach prezydenckich wyborcy nadal musieli pamiętać o środkach ostrożności, m.in. o obowiązku zakrycia ust i nosa przy pomocy maseczki, przyłbicy lub części odzieży. Wchodząc do lokalu, głosujący powinni pamiętać też o skorzystaniu z płynu do dezynfekcji rąk lub przyjściu w rękawiczkach.



12 lipca w drugiej turze wyborów zmierzą się urzędujący prezydent Andrzej Duda oraz kandydat KO Rafał Trzaskowski.