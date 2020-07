W związku ze zbliżającymi się wyborami prezydenckimi specjalny apel wydał metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. W tekście zachęca do udziału w głosowaniu i sugeruje, na kogo oddać swój głos.

Abp Marek Jędraszewski / /Łukasz Gągulski / PAP

Na początku tekstu Jędraszewski przytacza słowa Jana Pawła II, które ten wypowiedział w czasie pielgrzymki do Polski w 1991 roku. "Przez całe swe życie święty Papież wiernie służył Bogu, Kościołowi i Polsce, domagając się, aby jej dzieje nigdy nie toczyły się - jak pisał w poemacie Myśląc Ojczyzna... - "przeciw prądowi sumień" - pisze biskup.

Dalej Jędraszewski zachęca do głosowania w II turze wyborów prezydenckich. Sugeruje też na kogo oddać swój głos. "Bardzo proszę Was wszystkich, także osoby starsze, które dobrze pamiętają czasy walki z Kościołem i jego nauczaniem, abyście w najbliższą niedzielę, 12 lipca br., jak najliczniej wzięli udział w II turze wyborów prezydenckich i zgodnie z właściwie ukształtowanym sumieniem opowiedzieli się za tym kandydatem na urząd prezydenta RP, którego polityczny program jest bliski nauce społecznej Kościoła ze względu na obronę fundamentalnej wartości życia oraz tradycyjnie pojmowaną instytucję małżeństwa i rodziny, a także troskę o zagwarantowanie rodzicom prawa do wychowywanie ich dzieci" - apeluje metropolita krakowski.

Jędraszewski i politycy PiS

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski wielokrotnie uczestniczył w uroczystościach religijnych razem z politykami Prawa i Sprawiedliwości. W 18 czerwca 2020 roku odprawił na Wawelu mszę w intencji Marii i Lecha Kaczyńskich. Uczestniczyli w niej czołowi politycy partii rządzącej: Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Elżbieta Witek, Mariusz Błaszczak, Piotr Gliński, Jacek Czaputowicz czy Beata Szydło.

W czasie kazania Jędraszewski mówił o "bożku seksu". Dzisiaj próbuje się odebrać nam polskość poprzez nową ateistyczną ideologię, która odrzuca Boga, ojczyznę, naród i godność osoby ludzkiej, opartej na wierze w Boga Ojca i która wszystko pragnie budować na bożku seksie. Temu bożkowi mają oddawać hołd już 4-letnie dzieci, odpowiednio instruowane w przedszkolach i uczone tam masturbacji i samozadowolenia cielesnego - powiedział.