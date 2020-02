Inicjatywa Polska zdecydowała o poparciu kandydatury Małgorzaty Kidawy-Błońskiej w wyborach prezydenckich – poinformowała szefowa tej partii Barbara Nowacka. "Połączyły nas praworządność i konstytucja, ale też zrozumienie praw człowieka, siła praw kobiet, rozumienie, że wolność każdej i każdego z nas do decydowania o tym, jak żyć, jak czuć się bezpiecznie i godnie, jest fundamentem demokratycznego państwa prawa" – podkreśliła.

Małgorzata Kidawa-Błońska / Piotr Polak / PAP

Przewodnicząca Inicjatywy Polska Barbara Nowacka powiedziała, że Rada Krajowa tego ugrupowania poparła kandydaturę Kidawy-Błońskiej jednogłośnie. Zwracała uwagę, że kandydatka "potrafi słuchać, potrafi łączyć, potrafi spojrzeć innym spojrzeniem na tematy ważne". Zapowiedziała, że od dzisiaj do 10 maja, a potem 24 maja także działacze IP będą pracować, by "Polska miała wreszcie radosne oblicze".



Mamy nadzieję, że już za parę miesięcy będziemy mieli pierwszą kobietę prezydent, z której będziemy dumni - dodała Nowacka.



Dariusz Joński mówił, że władze iPL rozmawiały z kandydatką o poparciu ich postulatów. W kwestiach takich, jak dodatki na aktywizację zawodową osób, które dostają najniższe wynagrodzenie, przeznaczenie 6,5 proc. PKB na zdrowie, bezpłatne in vitro, nowa ustawa o prawach zwierząt, czyste powietrze czy bezpłatny internet nie było kontrowersji - informował. Dłuższe dyskusje, przyznał Joński, były na temat liberalizacji ustawy antyaborcyjnej i rozdziału Kościoła od państwa.