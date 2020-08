Prezydent Warszawy, kandydat Koalicji Obywatelskiej na prezydenta RP Rafał Trzaskowski nie weźmie udziału w czwartkowym Zgromadzeniu Narodowym. Podczas zgromadzenia odbędzie się zaprzysiężenie na drugą kadencję prezydenta Andrzeja Dudy. Obecni mają być inni kontrkandydaci m.in. Robert Biedroń i Władysław Kosiniak-Kamysz.

Trzaskowski nie będzie uczestniczył w czwartkowym Zgromadzeniu Narodowym / Paweł Supernak / PAP



Zwołane na 6 sierpnia posiedzenie Zgromadzenia Narodowego odbędzie się o godz. 10 w Sejmie. Andrzej Duda złoży wówczas przysięgę i tym samym obejmie urząd prezydenta na drugą kadencję.



W obradach nie będzie uczestniczył główny konkurent Dudy z wyborów prezydenckich Rafał Trzaskowski. "Nie będzie mnie niestety w Warszawie" - powiedział Trzaskowski.



Obecni mają być za to inni kontrkandydaci obecnej głowy państwa: Lider Wiosny, europoseł Robert Biedroń, prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz oraz poseł Konfederacji Krzysztof Bosak.



Z informacji PAP wynika, że w obradach Zgromadzenia Narodowego nie wezmą też udziału m.in. byli prezydenci Lech Wałęsa i Bronisław Komorowski, byli premierzy: Ewa Kopacz, Leszek Miller, Włodzimierz Cimoszewicz oraz były marszałek Sejmu i b. szef MSZ Radosław Sikorski. Obecny ma być były prezydent Aleksander Kwaśniewski.



Podczas obrad Zgromadzenia Narodowego obowiązkowe mają być maseczki i rękawiczki. Ograniczeń dotyczących liczby uczestników jednak nie ma, ponieważ - jak tłumaczyła wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska (PiS) - możliwości takiej nie przewiduje regulamin Zgromadzenia Narodowego. Kluby poproszone zostały o przekazanie informacji o liczbie uczestników Zgromadzenia.





Zgromadzenie Narodowe w reżimie sanitarnym

Szefowa Kancelarii Sejmu Agnieszka Kaczmarska wysłała do posłów list z wytycznymi dotyczącymi zasad bezpieczeństwa podczas Zgromadzenia Narodowego. Minister podkreśliła, że z uwagi na istniejące w Sejmie ograniczenia w związku z sytuacją pandemiczną zwróciła się do przewodniczących klubów parlamentarnych oraz koła poselskiego z prośbą o przekazanie informacji o liczbie uczestników oraz rozmieszczenia ich w ławach sejmowych, w przysługujących im sektorach.



Kaczmarska poinformowała, że dla posłów i senatorów uruchomione zostanie wejście od ul. Wiejskiej. "Każdy z uczestników będzie miał dokonywany pomiar temperatury" - podkreśliła.



"Z uwagi na bezpieczeństwo wszystkich uczestników Zgromadzenia Narodowego, proszę na korytarzach i po zakończeniu uroczystości o zachowanie dystansu społecznego. Kancelaria Sejmu zapewnia płyny dezynfekcyjne, rękawiczki, a także maski typu PP3, konieczne w przypadku braku możliwości zachowania dystansu społecznego" - dodała.



"Informuję, że dla bezpieczeństwa swojego i pozostałych uczestników uroczystości, rekomendowane jest poddanie się badaniu na obecność wirusa SARS-CoV-2 przed dniem 4 sierpnia. Badanie nie jest obowiązkowe" - napisała Kaczmarska.



Zaznaczyła, że w dniu Zgromadzenia Narodowego, dla osób niebędących parlamentarzystami, wejście będzie możliwe tylko za okazaniem zaproszenia. Przez wejście główne wchodzić będą goście VIP zaproszeni na Galerię i zajmą tam co drugie miejsce. Dla pozostałych gości zostaną przygotowane dwie sale odsłuchowe: Sala Kolumnowa oraz sala nr 118.





Wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego



Do marszałek Sejmu Elżbiety Witek Główny Inspektor Sanitarny Jarosław Pinkas przesłał rekomendacje dot. środków bezpieczeństwa podczas Zgromadzenia Narodowego.



Są to m.in.: zapewnienie dodatkowych pojemników z płynem dezynfekującym oraz wyposażenie uczestników w rękawiczki i maseczki ochronne o klasie bezpieczeństwa co najmniej FFP2, dokładne wywietrzenie pomieszczeń na dwie godziny przez rozpoczęciem uroczystości, a w trakcie Zgromadzenia - zapewnienie zachowanie niezbędnego dystansu, a po opuszczeniu Zgromadzenia zapobieżenie "tworzeniu się naturalnych spontanicznych grup w kuluarach i na korytarzach".



Pinkas zwrócił się też do marszałek Sejmu o przekazanie informacji, aby parlamentarzyści podejrzewający u siebie choroby układu oddechowego powstrzymali się od udziału w uroczystości.



Jak pierwszy informację o liście szefowej Kancelarii Sejmu podał Onet.