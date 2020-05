Paulina Kosiniak-Kamysz, żona prezesa PSL i kandydata ludowców na prezydenta spodziewa się drugiego dziecka. Poinformowała o tym we wpisie na Facebooku. Para ma już córeczkę Zosię.

Prezes PSL, kandydat na prezydenta RP Władysław Kosiniak-Kamysz wraz z żoną Pauliną / /Łukasz Gągulski / PAP

"Rok temu pierwszy Dzień Matki z Zosią. Tyle szczęścia. A już wkrótce będzie go... dwa razy więcej" - napisała na Facebooku Paulina Kosiniak-Kamysz.

O narodzinach córeczki Władysław Kosiniak-Kamysz poinformował 5 maja 2019 roku. Jak wygląda dziś mała Zosia? Można ją zobaczyć, jak razem z taką przygotuje laurkę z okazji Dnia Matki.

Paulina Kosiniak-Kamysz ma 31 lat, pochodzi z okolic Gdowa w Małopolsce. Jest ortodontką w jednej z warszawskich klinik.

O swoim mężu mówi, że jest kochanym tatą.

"Zosia skradła mu serce. Urodziła się w czasie kampanii wyborczej do europarlamentu, a mimo to miałam poczucie, że jesteśmy w tym wszystkim razem. Czasu nie mieliśmy za wiele, ale każda chwila razem była na 120%. Umiał przestawić głowę na tryb domowy i szybko się z Zosią zakumplowali. Razem rozrabiają. Codziennie rano razem ćwiczą. To on, jeśli tylko jest w domu, odpowiada za kąpiele, wszystkie rytuały pielęgnacyjne. Jak się rano goli, Zosia mu zawsze towarzyszy. Lubię ich podglądać, bo Zośka wpatruje się wtedy w niego jak zahipnotyzowana. Ja jestem bardziej w gorącej wodzie kąpana, on zachowuje stoicki spokój. Pierwszy katar? Ja bym biegła do lekarza, on: na spokojnie, nic jej nie będzie. Dobrze mi to robi" - można przeczytać na stronie Władysława Kosiniaka-Kamysza.