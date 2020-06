Nie wszędzie na świecie Polacy będą mogli zagłosować w tegorocznych wyborach prezydenckich - przyznaje to Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Jak podkreślał w czasie dzisiejszej konferencji prasowej wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk, fakt, że w jakimś kraju Polacy nie będą mieć możliwości oddania głosu w zbliżających się wyborach, wynika wyłącznie z decyzji tego państwa. Ci, którzy znaleźli się w takiej sytuacji, mają tylko jedną możliwość wzięcia udziału w wyborach: muszą pojechać do innego kraju.

Nie wszędzie na świecie Polacy będą mogli zagłosować w wyborach prezydenckich 2020 (zdjęcie ilustracyjne) / Grzegorz Michałowski / PAP

Przypomnijmy, po tym, jak 10 maja nie odbyły się - po raz pierwszy w historii III RP - zarządzone już przez marszałka Sejmu wybory, nową datę głosowania w pierwszej turze tegorocznych wyborów prezydenckich marszałek Elżbieta Witek wyznaczyła na 28 czerwca. Druga tura - jeśli do niej dojdzie - miałaby zostać przeprowadzona 12 lipca.

Nie wszędzie jednak Polacy będą mieli możliwość wzięcia udziału w tym głosowaniu.

"Wybory np. nie odbywają się w Kuwejcie, Peru czy Chile" - przyznał dzisiaj w czasie konferencji prasowej wiceszef polskiej dyplomacji Piotr Wawrzyk, zaznaczając równocześnie, że "to nie wynika z decyzji polskiego MSZ: to wynika z odmowy (udzielenia) zgody na przeprowadzenie tych wyborów ze strony władz tych państw".

"To, czy w ogóle wybory możemy w danym państwie przeprowadzić, to nie jest decyzja polskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych - to władze danego państwa decydują o tych dwóch aspektach, czyli: czy zgadzają się w ogóle na przeprowadzenie u siebie wyborów, a jeżeli tak, to w jakiej postaci, w jakiej formie z tych, które dopuszcza polskie prawo" - wyjaśniał wiceszef polskiego MSZ-etu.

Co więc mogą zrobić Polacy mieszkający w krajach, w których polskie wybory się nie odbędą? Mogą jedynie wyjechać do innego kraju - o ile mają taką możliwość i zdążą się tam zarejestrować. W przeciwnym wypadku zostaną pozbawieni prawa do głosowania.

Również decyzjami władz innych państw tłumaczył Piotr Wawrzyk fakt, że w niektórych krajach głosować będzie można wyłącznie korespondencyjnie.

"Mamy głosowanie dopuszczone wyłącznie jako korespondencyjne przez władze takich krajów jak: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy Niemcy. Ale podkreślam: to nie my jako Ministerstwo Spraw Zagranicznych zdecydowaliśmy o tym, że w tych krajach (tylko) takie głosowanie będzie mogło być przeprowadzone".