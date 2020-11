Nieoficjalne informacje o zwycięstwie Joe Bidena w wyborach prezydenckich w USA wywołały lawinę komentarzy na całym świecie. Jak do tych doniesień odnoszą sie polscy politycy? "Wybór prezydenta Bidena to jest taki powiew świeżości zza oceanu, który wierzę głęboko, że przyniesie też powiew demokratycznej świeżości w Europie i w Polsce" - stwierdził szef klubu Lewicy Krzysztof Gawkowski. "To bardzo dobra wiadomość dla Polski, gorsza dla PiS-u" - ocenił wicemarszałek Sejmu Piotr Zgorzelski z Polskiego Stronnictwa Ludowego. "Szanujemy demokratyczny wybór Amerykanów, tak jak oczekujemy od naszych partnerów szacunku dla demokratycznych wyborów Polaków. Oczywiście będziemy robić wszystko, żeby mieć z naszym partnerem dobre przyjacielskie stosunki" - oświadczył wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel.

REKLAMA