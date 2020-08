Joe Biden otrzymał oficjalną nominację Partii Demokratycznej na jej kandydata w wyborach prezydenckich w USA. Nominacja została ogłoszona w Milwaukee, drugiego dnia konwencji Demokratów, w której większość polityków uczestniczy zdalnie. Wybory prezydenckie w USA odbędą się 3 listopada. 77-letni Biden zmierzy się w nich z obecnie urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem.

Na zdjęciu Joe Biden z żoną Jill / DNCC / PAP/EPA

Z ostatniego sondażu dla CNN wynika, że przewaga byłego wiceprezydenta USA Joe Bidena nad urzędującym prezydentem Donaldem Trumpem skurczyła się do 4 punktów proc.

Biorąc pod uwagę jedynie 15 kluczowych stanów USA, które w efekcie zdecydują o wyniku wyborów, przewaga Bidena jest jeszcze niższa i wynosi 1 punkt proc.

Większość ankietowanych wyborców ocenia Bidena lepiej niż Trumpa w niemal każdej kategorii - m.in. uczciwości, skuteczności czy empatii - poza "kondycją i ostrością umysłu", gdzie to 74-letni Trump ma niewielką przewagę nad 77-letnim Bidenem (48 proc. do 46 proc.). Mimo to większość wyborców Bidena (58 proc.) jest motywowanych głównie oddaniem głosu przeciwko obecnemu prezydentowi, a nie poparciem dla swojego kandydata. W przypadku wyborców Trumpa swój głos jako głos przeciwko Bidenowi interpretuje 29 proc. badanych.

Sondaż CNN znacząco odbiega od ostatnio przeprowadzonych badań. Według średniej z ostatnich sondaży ogólnokrajowych zebranych przez portal RealClearPolitics, Biden ma przewagę 7,5 punktu proc. nad Trumpem, jeśli chodzi o cały kraj, i 4,3 punktu proc. w decydujących stanach. Biden prowadzi również w stanach, w których Trump wygrał w 2016 r. - na Florydzie, w Pensylwanii, Michigan czy Ohio.