Początek preambuły do konstytucji USA "My naród" wybrała Partia Demokratyczna jako temat przewodni pierwszego dnia swojej krajowej konwencji w Milwaukee. Większość mówców chwaliła zalety partyjnego kandydata do Białego Domu Joe Bidena, podkreślając, że "dba o ludzi i może ich zjednoczyć". Krytykowano także politykę administracji prezydenta Donalda Trumpa.

REKLAMA