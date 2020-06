Prezydent Donald Trump ogłosił, że po trzymiesięcznej przerwie, spowodowanej epidemią koronawirusa, powraca na wiece przed listopadowymi wyborami prezydenckimi. Najpierw ma pojawić się na wiecu w mieście Tulsa w stanie Oklahoma. Później, planuje wyjazdy na Florydę, do Teksasu i Arizony.

Donald Trump wznawia kampanię / Doug Mills / POOL / PAP/EPA

Jak zauważa agencja Reutera, epidemia koronawirusa i protesty po śmierci czarnoskórego George'a Floyda, zabitego przez policję, osłabiły pozycję Donalda Trumpa w sondażach.



Jak na razie jego sztab wyborczy nie przedstawił żadnych informacji na temat warunków sanitarnych organizacji wieców.



W marcu ze względu na epidemię Donald Trump zawiesił kampanię.



Do tej pory z powodu koronawirusa zmarło w USA ponad 112 tysięcy osób, a łączna liczba zakażonych w tym kraju - jak wynika z raportu agencji Reutera - przekroczyła w środę 2 miliony.

Kilka dni temu Donald Trump powiedział, że jego kraj "w znacznym stopniu przezwyciężył" kryzys i wezwał gubernatorów do złagodzenia ograniczeń związanych z COVID-19 w swoich stanach.



Według naukowców z University of Massachusetts 4 lipca, w dniu amerykańskiego święta narodowego, liczba zgonów z powodu koronawirusa może zbliżyć się do 130 tysięcy.