Władze Pensylwanii zatwierdziły we wtorek wynik amerykańskich wyborów prezydenckich na swoim terenie. W tym jednym z kluczowych stanów w wyścigu do Białego Domu Demokrata Joe Biden wygrał z Republikaninem Donaldem Trumpem o ponad 80 tys. głosów.

Joe Biden / OFFICE OF THE PRESIDENT ELECT/HANDOUT / PAP/EPA

Sekretarz stanu Pensylwania Kathy Boockvar certyfikowała wyniki stanowe po zatwierdzeniu rezultatów głosowania we wszystkich 67 hrabstwach. Gubernator Tom Wolf poinformował na Twitterze, że podpisał już stosowny dokument w tej sprawie.

Zgodnie z końcowymi wynikami przewaga Bidena nad Trumpem wyniosła w zapewniającej 20 głosów elektorskich Pensylwanii 80 055 głosów.

Prawnicy Trumpa próbowali zablokować certyfikację wyników

Zespół prawników Trumpa bezskutecznie próbował zablokować certyfikacje wyników w Pensylwanii, pisząc w skargach wyborczych o nieprawidłowościach w głosowaniu. W poniedziałek Sąd Najwyższy Pensylwanii odrzucił wniosek sztabu Republikanina o nieuwzględnianie kart do głosowania, które zawierały drobne błędy techniczne.

Prezydent Trump wyczerpał wszystkie możliwe prawne możliwości zakwestionowania wyniku wyścigu prezydenckiego w Pensylwanii - przekazał w oświadczeniu w weekend senator Republikanów z tego stanu Pat Toomey.

Zaprzysiężenie Bidena to formalność

Z kluczowych stanów zatwierdzono już wygrane Bidena m.in. w Michigan, Georgii i Nevadzie.

W poniedziałek mija termin na certyfikowanie rezultatów w Arizonie, a dzień później zakończy się prawdopodobnie procedura ponownego przeliczania głosów w Wisconsin.

W amerykańskich wyborach prezydenckich Biden poszerzył w porównaniu z 2016 rokiem stan posiadania Demokratów o Michigan, Wisconsin, Pensylwanię, Arizonę oraz Georgię. W rozkładzie głosów elektorskich wygrał z Trumpem 306-232.

Ostatecznie wyłaniające amerykańskiego prezydenta Kolegium Elektorskie głosować będzie w USA 14 grudnia, Kongres powinien zatwierdzić te wyniki 6 stycznia.

Z uwagi na przewagę Bidena procedura prowadząca do jego zaprzysiężenia 20 stycznia uznawana jest za formalność.



Trump: Dałem sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy

"Jestem pewien, że weźmiemy górę w walce. Jednakże, w najlepiej pojętym interesie kraju dałem Emily Murphy i jej ekipie sygnał do rozpoczęcia procesu przekazywania władzy. Mojemu zespołowi nakazałem to samo" - napisał na Twitterze prezydent Donald Trump. Jednocześnie amerykańska agencja GSA (General Services Administration) oficjalnie przyznała, że Joe Biden jest zwycięzcą wyborów prezydenckich. Toruje to ekipie prezydenta-elekta drogę do formalnego rozpoczęcia procesu przejęcia władzy od obecnej administracji.