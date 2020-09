Czarny T-shirt z wizerunkiem Donalda Trumpa i hasłem "Will You Shut Up, Man" za 30 dolarów: taka pozycja pojawiła się w internetowym sklepie kampanii Joe Bidena. Sztab demokraty błyskawicznie zareagował na wydarzenia pierwszej tegorocznej debaty prezydenckiej w USA: Biden zwrócił się do Trumpa słowami "Czy ty się zamkniesz, człowieku?", zirytowany tym, że prezydent ciągle mu przerywa.

