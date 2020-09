Po rekonstrukcji, w rządzie znajdziemy wiele nowych twarzy. Wśród nich jest Michał Cieślak z partii Porozumienie. Polityk zajmie się rozwojem samorządu terytorialnego. Kim jest Michał Cieślak?

Prezydium zarekomendowało na urząd Ministra - członka Rady Ministrów do spraw rozwoju samorządu, posła Michała Cieślaka - poinformowała w we wtorek rzeczniczka Prawa i Sprawiedliwości Anita Czerwińska.

Małopolanin, przedsiębiorca, sadownik i doradca w kwestii funduszy europejskich. Michał Cieślak dołączy do rządu. Poseł Porozumienia zajmie się rozwojem samorządu terytorialnego.





Michał Cieślak pochodzi z Małopolski. Urodził się 9 grudnia 1974 roku w Dąbrowie Tarnowskiej. Z wykształcenia jest agroekonomem. W 2000 roku zdobył tytuł magistra na Akademii Rolniczej w Krakowie (dziś Uniwersytet Rolniczy).



Przez pierwszą dekadę XXI wieku Cieślak działał w różnych branżach. Pracował m.in. w grupie BezPol w Mielcu. W latach 2003-2004 zajmował się szkoleniem doradców odpowiedzialnych za wdrażanie finansowych programów pomocowych Unii Europejskiej.

Przez cztery lata (2004-2008) Michał Cieślak prowadził przedsiębiorstwo MC Consulting, które także zajmowało się doradztwem w zakresie funduszy europejskich. Polityk w 2008 roku został zatrudniony w Krajowej Radzie Izb Rolniczych w Warszawie.

W latach 2011-2015 Cieślak był przewodniczącym rady powiatowej Świętokrzyskiej Izby Rolniczej w Busku Zdroju. Działał też w strukturach Związku Zawodowego Centrum Narodowego Młodych Rolników.

Angaż do polityki

Działalność polityczną Cieślak rozpoczął od przystąpienia do Polski Razem. Był przewodniczącym partii w woj. świętokrzyskim. W 2014 roku kandydował do Parlamentu Europejskiego i sejmiku świętokrzyskiego, jednak nie uzyskał żadnego mandatu.



W wyborach parlamentarnych w 2015 roku kandydował do Sejmu z listy Prawa i Sprawiedliwości. Tym razem udało się. Cieślak otrzymał mandat poselski. Głosowało na niego 6331 osób.



W Sejmie został członkiem Komisji Gospodarki i Rozwoju, Komisji Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a także Komisji Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Nadzwyczajnej do spraw deregulacji. Poseł w 2019 roku ubiegał się mandat w Europarlamencie, również z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. 11 679 głosów nie dało mu mandatu. Poselską reelekcję udało mu się uzyskać natomiast w wyborach krajowych.

Polityk należy do Prezydium Zarządu Krajowego partii Porozumienie.



W oświadczeniu majątkowym Michała Cieślaka możemy znaleźć informację o tym, że poseł posiada gospodarstwo rolne o rozmiarach 3,96 hektarów, a także m.in. dom o powierzchni 90 metrów kwadratowych. Całe oświadczenie można znaleźć na stronie internetowej Sejmu.



