O nim i o jego rękawicach mówi cały świat. Senator Bernie Sanders przyszedł na ceremonię zaprzysiężenia nowego amerykańskiego prezydenta Joe Bidena w grubych, wełnianych rękawicach. Stały się one obiektem wielu komentarzy. Powstało też wiele memów.

/ MICHAEL REYNOLDS / PAP/EPA

Poza. Rękawiczki. Dystans społeczny

W czasie ceremonii senator Bernie Sanders miał na sobie garnitur i kurtkę. Na twarzy miał założoną maseczkę, zachował także dystans społeczny. Uwagę obserwatorów na całym świecie przykuły jednak... grube, wełniane rękawice.



Senator...i historia jego rękawic

Dziennikarka Ruby Cramer wyjaśniła, że senator Bernie Sanders, który wycofał się z walki o fotel prezydenta USA, rękawice otrzymał ponad dwa lata temu od nauczycielki Jen Ellis.

Kobieta miała nie kryć zaskoczenia, kiedy polityk zaczął je zakładać w czasie oficjalnej kampanii wyborczej.



Rękawice są zrobione z wełny pochodzącej ze starych, używanych swetrów. Są one podszyte polarem wykonanym z włókien z butelek z recyklingu.

/MICHAEL REYNOLDS /PAP/EPA

"Nie przejmujemy się stylem"

Jak informuje Interia.pl senator skomentował swój wygląd dla stacji CBS News:

Cytat My w stanie Vermont wiemy, jak radzić sobie z zimnem i z tego powodu aż tak bardzo nie przejmujemy się stylem. Chcemy, by było nam ciepło. I to właśnie dzisiaj zrobiłem skomentował swój strój senator.

Dziennikarz stacji z humorem skomentował, że "misja została zakończona sukcesem".



Bernie Sanders bohaterem memów

Amerykański polityk - po zakończeniu ceremonii - stał się bohaterem memów. Jedne przedstawiają siedzącego Berniego Sandersa w grubych rękawicach na Księżycu, inne na wyciągu krzesełkowym czy w poczekalni.



Sam polityk kiedy w 2015 roku został zapytany przez "The New York Times" o ubiór Hillary Clinton, odpowiedział: Kiedy media zaczynają się interesować tym, jak wyglądają włosy Hillary albo moje, to oznacza, że mamy poważny problem.