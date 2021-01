​Bójka w czeskim parlamencie. Wicemarszałek Izby Poselskiej Tomáš Hanzel skarcił posła Lubomira Volnego za to, że nie miał maseczki. Ten w odwecie zaczął go wyzywać, więc Hanzel wyłączył mu mikrofon. "W takim razie usiądę ci na kolanach i będę mówił do twojego mikrofonu" - rzucił Volny. "No to chodź" - odpowiedział Hanzel.

