Gdyby wybory prezydenckie odbywały się w najbliższą niedzielę, I turę wygrałby kandydat KO Rafał Trzaskowski, uzyskując 36,2 proc. Na drugim miejscu znalazłby się Karol Nawrocki popierany przez PiS, z wynikiem 28,8 proc. - wynika z sondażu dla Wirtualnej Polski. Trzaskowski wygrałby też II turę.

Rafał Trzaskowski / LUKASZ KALINOWSKI / East News

Opublikowane w piątek wyniki najnowszego sondażu United Surveys przeprowadzonego tuż przed świętami Bożego Narodzenia dla WP.pl pokazują, że gdyby w najbliższą niedzielę odbywały się wybory prezydenckie, wzięłoby w nich udział 64,9 proc. Polaków.

Zdecydowaną chęć wzięcia udziału w głosowaniu deklaruje niemal połowa badanych - 46,3 proc. Ponad jedna trzecia Polaków (35,1 proc.) nie wzięłaby w nich udziału.

Według najnowszego sondażu pierwszą turę wygrałby Trzaskowski. Prezydent Warszawy może liczyć na 36,2 proc. poparcia. Jednak jego wynik pogorszył się w porównaniu z badaniem przeprowadzonym w dniach 6-8 grudnia. Trzaskowski zanotował spadek poparcia na poziomie 0,7 punktu proc. - podaje WP.

Na drugim miejscu znalazł się Nawrocki. Szef IPN uzyskał 28,8 proc. wskazań. "W jego przypadku poparcie również spada. W porównaniu z sondażem z początku grudnia stracił 1,5 pkt proc." - informuje WP.

Karol Nawrocki / LUKASZ KALINOWSKI / East News

Mentzen goni Hołownię

Wyniki sondażu pokazują, że Sławomir Mentzen goni lidera Polski 2050. Lider Konfederacji traci do Hołowni 0,1 pkt proc. Chęć oddania głosu na Mentzena deklaruje 10,1 proc. badanych, co daje największy wzrost poparcia w stosunku do poprzedniego sondażu (2,8 pkt proc.). Kandydatka Lewicy Magdalena Biejat również zyskuje (1 pkt proc.), jednak w sondażu dla WP zanotowała jednocyfrowy wynik - 5,8 proc.

Druga tura dla Trzaskowskiego

Z wyników sondażu wynika, że drugą turę również wygrałby Trzaskowski, uzyskując poparcie na poziomie 56,2 proc. W porównaniu z poprzednim sondażem zyskał tym samym 5,9 pkt proc.

Nawrocki uzyskałby 35,9 proc. głosów. Kandydat popierany przez PiS traci 5,3 pkt proc. wobec badania z początku grudnia.

Badanie United Surveys dla Wirtualnej Polski zostało zrealizowane w dniach 20-22 grudnia br. metodą CATI & CAWI na próbie 1000 osób.