Poszło o ostatnią wypowiedź Sławomira Mentzena, która padła podczas posiedzenia Sejmu.

Kandydat Konfederacji zarzucił liderowi Polski 2050 i kandydatowi Trzeciej Drogi "zapraszanie nielegalnych migrantów do polskiego Sejmu".

Chodzi o jego wypowiedź, którą miał w czasie ostatniego posiedzenia Sejmu, gdzie zarzucił mi zapraszanie nielegalnych migrantów do polskiego Sejmu - jest to od początku do końca kłamstwo - powiedział Hołownia dziennikarzom podczas spotkania w Dobczycach (Małopolskie).

Hołownia podkreślił, że "po raz trzeci i detalicznie" zweryfikowane zostały wszystkie zaproszenia i osoby, które wzięły udział w dwóch wigiliach organizowanych przez marszałka Sejmu na terenie parlamentu. Zaproszeni na pierwsze spotkanie w 2023 r. - wyliczał Hołownia - to byli najbardziej potrzebujący: osoby w kryzysie bezdomności, osoby niepełnosprawne i chore, osoby z doświadczeniem migracyjnym, a na drugiej wigilii w 2024 r. ponad 700 dzieci, które mierzą się w życiu ze szczególnymi wyzwaniami.

Tak uważam, że Sejm powinien być takim miejscem i marszałek Sejmu powinien być takim urzędnikiem państwowym, który otwiera Sejm na najbardziej potrzebujących spośród nas i nikomu, żadnemu kłamcy politycznemu, nie pozwolę zbrukać tej idei - podkreślił marszałek.

Zaznaczył, że Sejm jest miejscem otwartym dla wszystkich, którzy legalnie w Polsce przebywają. "Ja ani na swój temat, ani na temat gości Sejmu i Sejmu Rzeczypospolitej (...) kłamać bezkarnie nie pozwolę" - powiedział Hołownia, zapowiadając, że można się spodziewać szybkiego rozstrzygnięcia sprawy przez sąd, bo pozew został złożony w trybie wyborczym.