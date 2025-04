Warunki Nawrockiego

Szef sztabu Nawrockiego, poseł PiS Paweł Szefernaker we wpisie na platformie X zwrócił się do szefowej sztabu Trzaskowskiego: "Szanowna Pani Wiola Paprocka, zapraszam dziś o godz. 15.00 do siedziby sztabu Karola Nawrockiego przy Al. Jerozolimskich 99/8 na ustalenie zasad debaty w Końskich".



"Ramowe warunki debaty fair play: debata otwarta dla wszystkich!; rynek w Końskich!; otwarta dla wszystkich mediów!; ustalamy profesjonalne uczciwe zasady co do tematów, czasów i warunków odpowiedzi; debata oczywiście na stojąco!" - wyliczył Szefernaker.



"Odwagi! Debatujmy! Polska czeka na ustalenie zasad debaty w Końskich! Zapraszam serdecznie!" - dodał Szefernaker.