Za nami ostatnie bezpośrednie starcie kandydatów na prezydenta RP przed I turą wyborów - debata prezydencka w TVP. Wzięli w niej udział wszyscy zarejestrowani kandydaci.

Udział w debacie wzięli wszyscy kandydaci na prezydenta.

Debata składała się z dwóch części. W pierwszej dziennikarze zadawali pytania kandydatom.

W drugiej części kandydaci odpytywali się nawzajem.

Jedna z prowadzących debatę - Dorota Wysocka-Schnepf - wzbudziła kontrowersje. Część sztabów uznała ją za nieobiektywną i domagała się, aby nie uczestniczyła w debacie.

W kilku miejscach w Polsce powstały specjalne Wyborcze Strefy Kibica, w których można było śledzić debatę.

23:42

Rafał Trzaskowski wskazał, że ostatnie dni pokazały jak ważna jest solidarność, empatia. Apelował o reagowanie na kłamstwo i udział w wyborach.

23:42

O rozbicie duopolu apelował też Sławomir Mentzen.

23:40

Marek Jakubiak wskazał, że te wybory będą ważne. Powiedział, że to jak potraktowano Donalda Tuska pokazuje jak Polska będzie traktowana po wyborach prezydenckich, dlatego oddaje się do dyspozycji i zachęca do głosowania na siebie.

23:39

18 maja możemy wysłać Kaczyńskiego i Tuska na emeryturę. Najwyższy czas - wskazał Adrian Zandberg.

23:34

Karol Nawrocki wskazał, że najbliższe wybory dotyczą bezpieczeństwa. Powiedział, że będzie strażnikiem bezpieczeństwa i wypowie pakt migracyjny.

23:33

Joanna Senyszyn apelowała o jedność w różnorodności. Wskazała, że za jej rządów państwo będzie dbać o kobiety i wszystkie mniejszości, a rolników bronić przed konkurencją.

23:31

Grzegorz Braun apelował o odzyskanie niepodległości.

23:30

Arturt Bartoszewicz wskazał, że jest gotowy na objęcie funkcji prezydenta i jako jedyny stworzył program.

23:28

Marek Woch wskazał, że debata nie była na poziomie i nie można było z niej wyciągnąć wniosków co do tego, jakie poglądy mają kandydaci.

23:23

Czas na swobodne wypowiedzi.

23:21

Krzysztof Stanowski zarzucił TVP, że nie przeprowadziła długich rozmów z kandydatami. Prowadząca wskazała, że Stanowski ma chyba obsesję, bo za czasów TVP Kurskiego miał program w TVP Sport.

23:18

Grzegorz Braun zapytał Szymona Hołownie co wie o ustaleniach "Merza z Tuskiem" dotyczących tego, że po wyborach ma ruszyć reeksport migrantów do Polski. Szymon Hołownia stwierdził, że nie ma przekonania, że ktokolwiek by się z polskich polityków na to zgodził.

23:16

Czy podpisze pan nominacje ambasadorom Klichowi i Schnepfowi? - zapytał Trzaskowskiego Karol Nawrocki. Decyzje będę podejmował, jak będę prezydentem - mówił Rafał Trzaskowski.

23:15

Artur Bartoszewicz zapytał Karola Nawrockiego jakie jest wydobycie w śląskich kopalniach. Nawrocki przyznał, że statystyk nie przedstawi. Podkreślił jednak, że jest za wykorzystaniem węgla do czasu dojścia do elektrowni atomowych. Wskazał, że trzeba rozwijać odnawialne źródła energii.

Bartoszewicz podkreślił, że w wymienionych przez niego kopalniach nie ma już wydobycia.

23:08

Szymon Hołownia zapytał Adriana Zandberga o to, co zrobił dla ochrony praw pracowników, migrantów i ws. deweloperskich nadużyć. Przecież wiesz, dlaczego mnie w tym rządzie nie ma. Położyliśmy konkretne sprawy na stole: 8 proc. PKB na zdrowie, 3 na badania i rozwój, a także realne finansowanie dla budowy mieszkań i usłyszeliśmy "nie". Nie będę się podpisywał pod głodzeniem szpitali.

Szymon Hołownia odpowiedział, że Zandberg wyprosił weto Andrzeja Dudy niszcząc małe biznesy.

23:02

Adrian Zandberg zapytał Magdalenę Biejat o to czy warto za takie rzeczy jak renta wdowia być w koalicji, która odbiera pieniądze NFZ. Biejat odpowiedziała: W przeciwieństwie do Ciebie Adrian, ja nie szukam wymówek, żeby nie robić rzeczy - wskazywała. Podkreśliła, że osoby, które stracą partnera nie mogą czekać na idealny rząd.

22:56

Trzaskowski zapytał czy Nawrocki oddał pieniądze Muzeum II WŚ za wynajmowany apartament. Chodzi o ok. 100 tys. zł. Nawrocki stwierdził, że TVP przeprosi go za to, że kłamliwie oskarżyła go, że mieszkał 100 dni w apartamencie. Jego zdaniem to szukanie tematów zastępczych, a Trzaskowski "przez mieszkania przegra wybory, a nie je wygra".

Trzaskowski wskazał, że Nawrocki sam zadeklarował, że odda pieniądze.

22:53

Zandberg zadał pytanie Hołowni: Czy utnie kilometrówki? Hołownia odpowiedział, że w Sejmie decyduje demokracja. Wskazał, że przygotowuje zmianę zarządzenia ws. kilometrówek. Zaznaczył, że dopóki będzie marszałkiem, to będzie rozmawiał z ludźmi o rozwiązaniach, które go dotyczą.

22:50

Szymon Hołownia zadeklarował, że wyjdzie z koalicji jeśli rząd nie poprze ustawy o asystencji osobistej.

22:49

Magdalena Biejat powiedziała, że podpisze ustawę o nadmiarowych zyskach. O tę sprawę zapytał ją Szymon Hołownia. Biejat wskazała jednak, że to nie wystarczy, aby rozwiązać problem kredytów, dodała, że będzie wspierać zakaz smartfonów w szkołach.

22:48

Artur Bartoszewicz zapytał Sławomira Mentzena dlaczego zorganizował akcję piwo z Mentzenem i czy nie jest w stanie rozmawiać z młodymi ludźmi na trzeźwo. Mentzen stwierdził, że w ostatnich miesiącach spotykał się z ludźmi, gdy był trzeźwy. Wskazał, że piwo to normalna sprawa, "piwo się pije przyjemnie". Stwierdził, że Polacy lubią pić piwo.

Bartoszewicz wskazał, że nie należy promować picia piwa.

22:44

Karol Nawrocki zapytał Szymona Hołownie czy popiera Zielony Ład. Hołownia stwierdził, że PiS straszy Zielonym Ładem, ale to tylko gadanie. Wskazał, że Polska powinna walczyć o odroczenie wdrożenia ETS 2. Podkreślił, że PiS wstrzymał polskie wiatraki.

22:39

Marek Woch spytał o rozlicznie decyzji podjętych w pandemii. Grzegorz Braun wskazał, że dokonano zbrodni i zajmie się tą sprawą. Podkreślił, że rozpoczął projekt "Norymberga 2.0" i ma już sporo dowodów w tej sprawie.



Woch podkreślił, że ludziom należą się odszkodowania za pandemię.

22:37

Magdalena Biejat zapytała Rafała Trzaskowskiego kiedy Polskę będzie stać na bycie europejskim państwem dobrobytu. Trzaskowski stwierdził, że jest przeciwko podnoszeniu podatków. Wskazał, że ma nadzieję, że Polacy będą mieli skrócony czas pracy. Zobaczymy czy nas będzie stać. Najważniejsza w tym sprawach jest odpowiedzialność, ale ja się na rozmowę nie zamknę - stwierdził.

Magdalena Biejat odpowiedziała, że Polska jest 21. gospodarką świata i trzeba wprowadzać zmiany.

22:32

Przed nami pytania wzajemne na dowolny temat.

22:30

Grzegorz Braun spytał Karola Nawrockiego czy utrzymuje, że trzeba zerwać stosunki dyplomatyczne z Rosją. W idealnym świecie nie powinniśmy utrzymywać stosunków z państwem, które jest imperialne - przytaczał swoje słowa. Przyznał jednak, że świat nie jest idealny, a relacje z Rosją pewnie będą utrzymywane.

22:28

Czy europejski Zielony Ład jest zgodny z konstytucją RP? - pytał Artur Bartoszewicz. Rafał Trzaskowski odpowiedział, że nie ma już Zielonego Ładu, bo zmienił się świat jeśli chodzi o łańcuchy dostaw - mówił Trzaskowski, ale dodał, że trzeba walczyć ze zmianami klimatycznymi, choć trzeba to robić rozsądnie.

22:27

Magdalena Biejat zapytała Karola Nawrockiego czy Ukraina nie powinna dołączyć do NATO. Do momentu, kiedy Ukraina nie zacznie traktować Polski jako partnera, a nie junior partnera (...), do tego momentu w ogóle Ukraina nie może liczyć na moje poparcie. Polska nie jest gospodarstwem pomocniczym dla Ukrainy - mówił.

Biejat przytoczyła słowa Lecha Kaczyńskiego, który był za Ukrainą w NATO.

22:24

Maciej Maciak poprosił Adriana Zandberga o wskazanie państw, z którymi Polska nie powinna współpracować. Nie powinni być naszymi sojusznikami ci, którzy naruszają prawo międzynarodowe, świętą zasadę o nieagresji - mówił Zandberg.

22:21

Joanna Senyszyn zapytała Sławomira Mentzena czy jest za wypowiedzeniem konkordatu. Mentzen stwierdził, że nie widzi takiej potrzeby.

22:19

Marek Woch spytał o spotkania Grupy Bilderberg. Czy będzie pan uczestniczył w takich spotkaniach i zdawał sprawozdania? Trzaskowski stwierdził, że to zwykłe konferencje, a dzięki nim poznał zięcia Donalda Trumpa.

Marek Woch poprosił też o wsparcie innego dziecka zbierającego na leczenie.

22:17

Karol Nawrocki zapytał Rafała Trzaskowskiego o przyjęcie uchodźców. Przypomniał jego słowa z lipca 2015 roku, gdy był ministrem. Zapytał czy popiera przyjęcie migrantów. Trzaskowski wskazał, że walczył o zabezpieczenie granicy i wywalczył zapis, że Polska nie musi przyjmować migrantów, bo przyjęła wielu Ukraińców. Przypomniał też aferę wizową poprzedniego rządu.

Nawrocki stwierdził, że Trzaskowski nie potrafi nic powiedzieć bez użycia frazy "PiS".

22:14

Zandberg zapytał Nawrockiego o opinię o Mariuszu Błaszczaku i o to, czy podtrzymuje, że ma dobre zdanie o nim, biorąc pod uwagę to, że polskim żołnierzom brakuje umundurowania. Nawrocki wskazał, że szanuje prace Błaszczaka na rzecz lepszego wyposażenia polskiej armii, wskazał, że faktycznie trzeba zadbać o wyposażenie podstawowe dla żołnierzy.

Zandberg wskazał, że żołnierze nie mają nawet odpowiednich butów i winne są temu rządy PiS-u i Koalicji Obywatelskiej.

22:12

Stanowski zapytał Trzaskowskiego, co należy zrobić, żeby dzieci z Polski nie musiały zbierać pieniędzy na leczenie w USA. Trzaskowski podkreślił, że rząd zadbał o finansowanie chorób rzadkich. Dodał, że chętnie o tym problemie ze Stanowskim porozmawia.

22:09

Szymon Hołownia zapytał Sławomira Mentzena czy podzielę opinie doradczy, że służba wojskowa robi z kobiet "babochłopy". Nie użyłbym takich słów. Polska armia ma większe problemy niż liczba kobiet w armii - mówił i wskazał, że mamy za mało zapasów amunicji. Czy w wojsku będzie tysiąc czy dwa tysiące kobiet, to jest bez znaczenia - podkreślił.

Szymon Hołownia stwierdził, że Mentzen nie ma pojęcia ile Polska ma amunicji i wygarnął Mentzenowi, że nie jest często obecny na obradach Sejmu.

22:07

Marek Jakubiak zapytał Joannę Senyszyn o politykę senioralną. Kandydatka wskazała, że ta sprawa została zaniedbana. Podkreśliła, że można było skorzystać ze środków z KPO.

22:05

Czas na pytania jakie kandydaci odpowiadają sobie nawzajem.

22:05

Za pokojem opowiada się Grzegorz Braun, twierdzi, że polska armia została rozbrojona przez Ukraińców.

Sławomir Mentzen stwierdził, że w interesie Polski jest, żeby Ukraina utrzymała niepodległość. Ważne jest to, żeby Polska nie angażowała się w wojnę. Jego zdaniem nie jest istotne to jakie będą granicy Ukrainy. Powiedział, że nie zgodzi się na przyjęcie Ukrainy do NATO.

22:02

Joanna Senyszyn stwierdziła, że Trump się ośmieszył mówiąc, że zakończy wojnę w ciągu jednego dnia. Wskazała, że nie można pozwolić na to, żeby Rosja się rozbestwiła.

Maciej Maciak podkreślił, że nie żałuje, że przestał oglądać media głównego nurtu. Stwierdził, że kontrkandydaci powtarzają te same tezy. Powiedział, że Ukraina przegra wojnę, a im dłużej wojna trwa, tym więcej Ukraińców zginie.

Magdalena Biejat wskazała, że trzeba korzystać z rosyjskich pieniędzy i doprowadzić do tego, żeby pokój był na takich warunkach, na jakie zgodzi się Ukraina.

Bartoszewicz wskazał, że za wschodnią granicą mamy "proxy war" i trzeba to zakończyć, bo Polska ponosi ogromne koszty w związku z wojną.

21:58

Trzaskowski podkreślił, że zawsze w Europie mówił, że to Rosja jest dla nas zagrożeniem. Dodał, że pokój musi być zawarty na sprawiedliwych warunkach. Jego zdaniem Polska powinna odstraszać Rosję i dlatego musi się zbroić.

Nawrocki stwierdził, że Trzaskowskiego boli jego wizyta w Białym Domu. Uznał, że pokój na Ukrainie musi być trwały i sprawiedliwy. Jego zdaniem kanclerz Niemiec nie może polskiego premiera odsyłać do drugiego wagonu. Podkreślił, że relacje z USA są bardzo ważne.

Marek Woch powiedział, że każda wojna jest zła. Uznał, że przyszły prezydent musi zabiegać o pokój. Woch wskazał, że politycy są nieskuteczni w kwestii ekshumacji.

21:55

Marek Jakubiak stwierdził, że wojna jest skomplikowana, a dzisiaj na Ukrainie powinien zapanować pokój po to, żeby ludzie przestali ginąć. Jej zdaniem najważniejszy jest pokój. Podkreślił, że trzeba popierać Ukrainę.

Szymon Hołownia stwierdził, że polską racją stanu jest sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Trzeba jasno i wyraźnie budować porozumienia, żeby zmusić Rosję do tego, żeby usiadła przy stole - mówił. Dodał, że z Ukraińcami trzeba rozmawiać o ekshumacjach, o odbudowie Ukrainy i udostępnieniu nam technologii.

Krzysztof Stanowski przypomniał, że Rafał Trzaskowski wyśmiewał reparacje.

Adrian Zandberg stwierdził, że ważny jest sprawiedliwy pokój na Ukrainie. Polską racją stanu jego zdaniem jest to, żeby rosyjskie wojska nie stacjonowały we Lwowie.

21:50

Piotr Witwicki zadał pytanie: Donald Trump prowadzi rozmowy pokojowe między Rosją a Ukrainą. Co jest podstawowym interesem Polski w tej sprawie? Jak państwo chcą go zabezpieczyć?

21:49

Grzegorz Braun stwierdził, że należy odzyskać niezależność. Powinniśmy prowadzić własną politykę i dobre interesy - podkreślił, że trzeba normalizować stosunki z najbliższymi sąsiadami.

Sławomir Mentzen mówił, że Trump nieudolnie dba o interesy Amerykanów, a Polska nie jest w stanie dbać o swoje interesy, bo politykę celną prowadzi za nas UE.

21:46

Marek Woch podkreślił, że UE popełniła masę błędów wprowadzając Zielony Ład, zamykając kopalnie i regulując ocieplenie budynków.

Joanna Senyszyn podkreśliła, że Polska tak bardzo nie straci na podniesieniu ceł. Stwierdziła, że zapewne Donald Trump wycofa się z ceł.

Maciej Maciak zwrócił uwagę, że odwracamy się od wschodnich rynków. Dodał, że przez politykę UE jesteśmy na końcu świata, a za wschodem mamy najbardziej perspektywiczny rynek.

Magdalena Biejat stwierdziła, że UE jest silna solidarną odpowiedzią na cła. Precyzyjna odpowiedź powinna dotyczyć wielkich amerykańskich firm cyfrowych. Trump dalej będzie się wycofywać rakiem, bo nie ustoi w zderzeniu z dużym rynkiem UE - podkreślała.

Artur Bartoszewicz wskazał, że politycy są bezradni. Jego zdaniem Polska powinna odpowiadać rozsądną polityką pieniężną. Dodał, że nie zgodzi się na rezygnacje z polskiego złotego.

21:41

Krzysztof Stanowski powiedział, że wypowiedzi polityków nie są nic warte, bo złe osoby uczestniczą w tej debacie. Rozmawiać o polskich sprawach powinni Jarosław Kaczyński i Donald Tusk, bo "kandydaci na prezydenta sami nie wcisną nawet guzika w windzie".

Adrian Zandberg stwierdził, że on nie ma nad sobą żadnego szefa. Dodał, że wypowiedź Jakubiaka go zdziwiła. Czas globalizacji dobiega państwa, trzeba odbudować zdolności produkcyjne - zaznaczył. Mówił też, że trzeba przestać oglądać się na Waszyngton.

Rafał Trzaskowski stwierdził, że Nawrocki cieszył się z ceł "jakby kandydował na gubernatora Ohio". Trzaskowski mówił, że dobrze, że Polska stawia sprawę ceł twardo. Podkreślał jednak, że Europa i USA są sojusznikami i muszą współpracować.

Karol Nawrocki stwierdził, że wolna celna byłaby zła dla wszystkich, chociaż Polska ma deficyt handlowy z USA. Nawrocki zwrócił uwagę na zaniedbaną prezydencję Polski. Byłem w USA, spotkałem się z prezydentem Donaldem Trumpem. Zadbam o relacje z USA i UE.

21:36

Marek Jakubiak stwierdził, że przede wszystkim trzeba szanować Donalda Trumpa. Ja mu się nie dziwie, że walczy o interes USA. Jest symetria pomiędzy działaniami handlowymi, USA nie są frajerami świata, jeden drugiego musi szanować - mówił.

Szymon Hołownia powiedział, że będzie bronił interesów polskiej gospodarki. Nie trzeba tylko robić selfie jak pan Nawrocki tylko rozmawiać - mówił i dodał, że trzeba podnieść konkurencyjność europejskiej gospodarki.

21:34

Dorota Wysocka-Schnepf zadała pytanie: Jak Europa powinna odpowiedzieć na wojnę handlową Trumpa?

21:32

Grzegorz Braun stwierdził, że trzeba odzyskać niepodległość i nie powinniśmy pozwalać innym na rządzenie naszym życiem.

Sławomir Mentzen powiedział, że nie zgadza się na dalszą integracje UE i nie będzie godzić interesów narodowych z dalszą integracją UE. Powiedział, że doprowadzi do odrzucenia Zielonego Ładu.

21:32

Maciej Maciak stwierdził, że Polska musi być w sojuszach, ale "musimy potrafić się w nich kiwać".

Magdalena Biejat stwierdziła, że prawica lubi straszyć UE, a Polska nie straciła możliwości samostanowienia w czasie pandemii, a zyskała Fundusz Odbudowy. Dodała, że ważne są sojusze z Francją czy Niemcami.

Artur Bartoszewicz pokazał raport "Drapieżny Zielony Nieład". Zaznaczył, że w UE muszą być silne państwa narodowe. W Paryżu jest szkoła wojny gospodarczej od 25 lat - mówił i dodał, że potrzebujemy globalnych przedsiębiorców, żeby z nimi się mierzyć.

21:28

Karol Nawrocki stwierdził, że wizyta Donalda Tuska podkreśliła, że jeździmy "w wagonie drugiej politycznej klasy". Podkreślił, że trzeba dbać o sprawy polskie. Zagrożeniem są próby centralizacji UE - mówił.

Marek Woch wskazał, że historia kołem się toczy i musimy zdać sobie sprawę, że są przetasowania kontynentalne. Przypomniał, że Donald Tusk jechał w drugim wagonie do Kijowa a politycy z Francji czy Niemiec w pierwszym.

Joanna Senyszyn uznała, że Unia Europejska jest najlepszym co się Polsce przytrafiło. Dodała, że UE trzeba zmienić, a pandemia i napaść Rosji pokazały jak trudno podejmuje się decyzje w gronie wielu państw. Jej zdaniem trzeba UE zmieniać i walczyć o silniejszą pozycję Polski w UE.

21:25

Marek Jakubiak zakwestionował sojusz z Francją.

Hołownia stwierdził, że trzeba budować sojusze z Bałtami i krajami nordyckimi.

Stanowski przypomniał krytyczne opinie polskich polityków o Donaldzie Trumpie, a także przegraną polskiego rządu na europejskiej arenie 27:1.

Zandberg wskazał, że Polska musi wziąć większą odpowiedzialność za swoje bezpieczeństwo i wskazał, że należy mocno inwestować w bezpieczeństwo.

Trzaskowski wskazał, że potrzebne jest 5 proc. PKB na obronność, umocnienie granicy i przekonać Europę do tego, by mówiła to samo co my

21:21

Czas na politykę zagraniczną.

21:21

Karol Nawrocki spytał Rafała Trzaskowskiego czemu miasto Warszawa chce eksmitować mundurowych i ich 6-letnie dziecko. Jak zwykle pan manipuluje. Sądy podejmują takie decyzje. Jeśli chodzi o politykę mieszkaniową to ja ją zmieniłem. Wie pan jak? Nie sprzedajemy mieszkań z bonifikatą komunalnych, żeby nie było takich przekrętów jak pan robił - podkreślił.

Nawrocki odpowiedział: Nie powiedział pan o ul. Marszałkowskiej 66. Oglądałem ciekawy program, pani Urszula powiedziała, że to co nie udało się mafii reprywatyzacyjnej, udało się miastu Warszawa. Gratulacje, jest pan bardziej skuteczny od mafii reprywatyzacyjnej - mówił.

21:17

Magdalena Biejat zapytała Sławomira Mentzena o "przemoc wobec dzieci jaką jest niepłacenie alimentów" i jego zdanie na ten temat. Jestem zszokowany tym pytaniem. W życiu nie pomyślałbym, że niepłacenie alimentów może mieć coś wspólnego z czymś dobrym. Ludzie, którzy nie płacą na swoje dzieci powinni być ścigani z całą mocą państwa polskiego. Niestety PO-PiS tego nie robi - mówił.

21:15

Zandberg zapytał Trzaskowskiego o obsadzanie spółek Skarbu Państwa i zapytał dlaczego PO oszukała w tej sprawie ludzi. Rafał Trzaskowski stwierdził, że Zandberg powinien wydawać mniej recenzji i wziąć większą odpowiedzialność za państwie. Stwierdził, że w warszawskich spółkach rządzą specjaliści, a nie politycy.

Zandberg ripostował: Mówi pan o inicjatywach w Sejmie, inicjatywę, za którą głosowaliśmy my i partia Szymona Hołowni zablokowała pana partia. Jest pan wiceprzewodniczącym, proszę brać odpowiedzialność.

21:11

Grzegorz Braun zadał pytania Adrianowi Zandbergowi o to, dlaczego jest za europejskimi normami, które blokują mieszkalnictwo. Jest pan źle poinformowany. Ja jestem za tym, żebyśmy w Polsce rozpoczęli duże inwestycje w energetykę jądrową - podkreślał Zandberg. Musimy zadbać o to, żeby polska gospodarka utrzymała konkurencyjność w kontekście 10-15 lat, a droga do tego prowadzi przez inwestycje, a nie opowieści z mchu i paproci o węglu - dodawał.

Braun odpowiedział, że za jego kadencji Polska wróci do węgla.

21:07

Jakubiak zapytał Hołownie jak się odnosi do tego, że Niemcy piszą nam historię. Hołownia stwierdził, że nie ma takiego wrażenia. Trzeba z Niemcami się umówić na to, żeby na fundusz obrony narodowej, który stworzymy wpłacili setki milionów euro zamiast reparacji- zaznaczył.

21:05

Stanowski zapytał Hołownie o aborcję. Hołownia stwierdził, że konieczne jest referendum.

21:04

Trzaskowski przyniósł oświadczenie o dożywotniej opiece Karola Nawrockiego dla pana Jerzego. Nawrocki je odebrał i podkreślał, że Trzaskowski nie może się wypowiadać na temat, bo był szefem sztabu Hanny Gronkiewicz-Waltz, która odpowiada za aferę reprywatyzacyjną.

Pan Jerzy nie stracił mieszkania komunalnego - mówił.

Trzaskowski stwierdził, że to hucpa, a działanie Nawrockiego jest bezczelne.

21:02

Sławomir Mentzen zapytał Rafała Trzaskowskiego co sądzi o propozycji reformy ochrony zdrowia zakładającej wprowadzenie konkurencyjnych do NFZ-u funduszy ubezpieczeń zdrowotnych. Trzaskowski odpowiedział, że Mentzen chce prywatyzacji służby zdrowia. Dodał, że zarządza 10 szpitalami. Nie chodzi o to, żeby o tym mówić, tylko trzeba to robić i problemy rozwiązywać - podkreślił.

W czasie riposty Mentzen podkreślił, że taki pomysł w swoim programie miała Platforma.

20:59

Krzysztof Stanowski odpowiedział na pytania Macieja Maciaka, czy gdyby Władimir Putin zaoferował pomoc dla chorego dziecka, to wysłałby je na leczenie w Rosji. Stanowski stwierdził, że woli leczenie w USA.

20:57

Dlaczego pan ukrywa przekręty? - pytał Hołownia w nawiązany do sprawy pana Jerzego. Pomogłem człowiekowi, kupiłem od niego mieszkanie i dałem je na cele charytatywne - podkreślił Karol Nawrocki i dodał, że opublikował film na ten temat w mediach społecznościowych.

20:55

Czas na pytania kandydatów.

20:55

Karol Nawrocki odpowiedział Rafałowi Trzaskowskiemu: Ja mówię po pierwsze Polska, po pierwsze Polacy, a pan Trzaskowski mówi Soros, niemieckie fundacje. Podkreślił, że dopiero zaczyna być politykiem i będzie doskonale reprezentował Polaków.

20:54

Joanna Senyszyn stwierdziła, że jej droga do polityki powinna być wzorem dla wszystkich, bo gdy szła do polityki była już profesorem. Chciałam się dzielić swoimi umiejętnościami - mówiła.

20:53

Magdalena Biejat podkreśliła, że uprawia inną politykę niż jej konkurenci. Podkreśliła, że broni aktywistki przed atakami Grzegorza Brauna i polskich pracowników.

20:51

Adrian Zandberg zaznaczył, że trzeba wprowadzić uczciwe konkursy w spółkach Skarbu Państwa i ograniczyć wysokość maksymalnych wpłat na debatę. Chciałby też zakazu sprzedaży alkoholu w Sejmie.

20:49

Artur Bartoszewicz zabrał flagę Polski Krzysztofowi Stanowskiemu. Pan pozwoli, że ja uwolnię flagę RP od tego cyrku - mówił.

20:49

Grzegorz Braun domaga się kary śmierci dla zbrodniarzy i zdrajców stanu.

20:48

Marek Jakubiak zgodził się z Krzysztofem Stanowskim. Podkreślił, że polityk musi lubić ludzi, a nie iść do polityki za to, żeby się wzbogacić.

20:47

Stanowski krytykował formę debaty. To są jakieś żarty, tak to mogą wyglądać freak fighty, jeszcze się wszyscy pobijmy, będzie większa oglądalność - podkreślił.

20:45

Krzysztof Stanowski znów zwrócił się do prowadzącej: Najpierw prośba do pani prowadzącej, żeby pilnowała zegara, bo takie są jej tutaj zadania i nic więcej - mówił.

20:44

Rafał Trzaskowski zaatakował Karola Nawrockiego domagają się, aby wszystkie oświadczenia majątkowe kandydatów na prezydenta powinny być jawne, wtedy zmieni się zdanie o politykach. Druga kwestia to uczciwość i bezinteresowność, pomagać się powinno bezinteresownie, a nie za mieszkanie. Trzecia rzecz to ludzka przyzwoitość: mój konkurent i jego sztab jest w szale, bo fakty ujrzały światło dzienne - mówił.

20:41

Pytanie Radomira Wita: W badaniach opinii publicznej zawód polityka cieszy się niskim zaufaniem społecznym. Jakie pani/pana cechy sprawią, że ta opinia ulegnie poprawie?

20:37

Grzegorz Braun uznał, że "legalne dzieciobójstwo to wyjście naprzeciw potrzebom nieodpowiedzialnych mężczyzn". Przypomniał też sytuację z Oleśnicy. Co to za Polska, w której takie praktyki są możliwe? Doktor Gizelę Jagielską nazwał Gizelą Mengele.

20:35

Sławomir Mentzen uznał, że to nie prawda, że Polki nie chcą mieć dzieci przez restrykcyjne prawo antyaborcyjne. Jego zdaniem winna jest "propaganda". Każde dziecko jest darem - mówił.

Rafał Trzaskowski stwierdził, że najpierw kobiety muszą czuć się bezpieczne, aby decydować się na rodzenie dzieci. Być może nie miałbym drugiego dziecka, gdyby wtedy obowiązywało to średniowieczne prawo antyaborcyjne. Trzeba je zmienić - mówił i dodał, że należy budować żłobki, stawiać na in vitro oraz zapewnić mieszkania młodym.

Krzysztof Stanowski odniósł się do wizerunku dziecka, które ma na bluzie. Otrzymał ją od rodziców Ignasia, na którego leczenie trwa zbiórka. Ci ludzie, którzy są obok mnie, stworzyli państwo, które nie jest w stanie ratować dzieci. Ci ludzie nie uratują Ignasia, wy możecie - mówił. Zapytał też polityków, jakie rozwiązania mają dla rodzin z chorymi dziećmi.

20:29

Szymon Hołownia chciał powrotu do przepisów, które obowiązywały przed wyrokiem TK. Jeżeli chodzi o docelowe rozwiązanie, to tylko referendum - mówił.

Maciej Maciak stwierdził, że trzeba zmienić prawo i "zmniejszyć wyciskanie z nas pieniędzy".

Marek Woch stwierdził, że społeczeństwo jest dociskane składkami ZUS.

20:25

Pytanie od Doroty Wysockiej-Schnepf: Polska wyludnia się w dramatyczny sposób. (...) Z badań wynika, że Polki rezygnują z macierzyństwa, bo boją się antyaborcyjnego prawa. Co chce pan/pani zrobić, by to zmienić?

20:23

Karol Nawrocki stwierdził, że wbrew sondażom zostanie prezydentem Polski. Trudne decyzje podejmowałem jako dyrektor Muzeum II WŚ. (...) Podejmowałem trudne decyzje likwidując obiekty sowieckiej propagandy, mimo że ściga mnie Federacja Rosyjska - mówił. Zaznaczył, że nie wyśle polskich żołnierzy na Ukrainę.

20:22

Będę żoną stanu, a nie mężem stanu - mówiła Joanna Senyszyn. Podkreśliła, że nie trzeba wydawać aż 5 proc. PKB na obronność. Wojny nie będzie, będą za chwilę rozmowy pokojowe - zaznaczyła.

20:21

Magdalena Biejat podkreśliła, że ma ofertę dla tych, których nie stać na mieszkanie. Chce obniżenia cen kredytów poprzez obniżenie zysków banków. Można to zrobić jedną ustawą - zaznaczyła i podkreśliła, że nie boi się banków

20:20

Adrian Zandberg mówił o kryzysie mieszkaniowym i wpłatach deweloperów na kampanie przeciwników. Zawetuje wszystkie próby wprowadzania dopłat dla deweloperów w Polsce - podkreślił.

20:19

Artur Bartoszewicz zaznaczył, że nigdy nie zrobi niczego wbrew suwerenowi. To razem w referendum zdecydujemy co jest dla nas najważniejsze - mówił. Nie będziemy musieli słuchać polityków - podkreślił. Dodał, że nie chce subwencji dla partii politycznych.

20:18

Grzegorz Braun uznał, że najważniejsza jest wiarygodność. Potrafię stawać sam przeciw wszystkim. Potrafię stać na gruncie polskiej racji stanu, nawet jeśli nie wspierają mnie sondaże i media głównego ścieku - mówił i podkreślał, że ma niezmienne zdanie ws. pandemii i wojny.

20:16

Marek Jakubiak zaznaczył, że popieranie ustawy o języku śląskim przez Rafała Trzaskowskiego jest popieraniem ruchów separatystycznych. Co do trudnych spraw NFZ, CIT, powiatowe urzędy pracy i oszczędności na państwie - mówił.

20:15

Krzysztof Stanowski na swoim pulpicie postawił kilkanaście flag. Zaatakował też Dorotę Wysocką -Schnepf. Widzę przed sobą arcykapłankę propagandy (...). Jest pani prawdziwym symbolem tego co dzieje się z polskimi mediami, że nie jest to czysta woda, tylko taki sam ściek jak był wcześniej.

20:11

Rafał Trzaskowski chce 5 proc. PKB na bezpieczeństwo, uznania języka śląskiego i zezwolenia na dostęp kobiet do pigułki "dzień po".

20:11

Sławomir Mentzen domaga się zezwolenia na konkurencję dla ZUS-u i reformy NFZ-u.

20:10

Marek Woch stwierdził, że chciałby likwidacji NFZ-u, abolicji ZUS-u.

20:08

Maciej Maciak zaatakował Szymona Hołownię - stwierdził, że stworzył nagonkę na polityków zagranicznych.

20:08

Szymon Hołownia stwierdził, że najważniejsze jest bezpieczeństwo, a opór wzbudza jego pomysł zakazu używanie smartfonów w szkołach. Hołownia zapewniłby, że nie ułaskawiłby żadnego polityk. Niezależnie czy będzie z mojej, czy z innej opcji - stwierdził.

20:06

Każdy kandydat dostaje to samo pytanie od Piotra Witwickiego: Czy macie punkty programu, które nie cieszą się dużą popularnością, ale jesteście gotowi je wprowadzać nawet wbrew sondażom, bo to nasz interes narodowy?

20:03

Pierwsza część debaty ma dwa bloki tematyczne: polityka krajowa i polityka zagraniczna.

20:02

Czas na prezentacje kandydatów.

20:01

Zaczynamy debatę!

19:55

Aktywista z Ostatniego Pokolenia próbował zablokować przejazd Rafała Trzaskowskiego do TVP.