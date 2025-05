Karol Nawrocki początkowo zapowiadał, że spotka się z sejmową komisją. Przyjdę i wykonam swoje obowiązki. Nie widzę żadnego problemu. To ciekawe, że marszałek Hołownia dopiero teraz to robi - mówił kandydat na prezydenta w rozmowie z Bogdanem Rymanowskim na jego kanale YouTube. Jeśli będzie konieczność, jako prezes IPN będę musiał to wykonać - dodał.

Komisja nie ma podstaw prawnych, by badać sprawę Nawrockiego?

Dziś okazało się, że Karol Nawrocki może jutro nie pojawić się w Sejmie. Mówił o tym w wywiadzie dla WP Krzysztof Szczucki - poseł PiS i członek sejmowej komisji sprawiedliwości.

Wedle mojej wiedzy Karol Nawrocki nie stawi się na posiedzeniu Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka. I uważam, że to bardzo dobra decyzja - mówił Szczucki. Komisja Sprawiedliwości i Praw Człowieka nie ma podstaw prawnych do zajmowania się oświadczeniem majątkowym prezesa IPN - przekonywał.

Na razie do słów Szczuckiego nie odnieśli się członkowie sztabu Karola Nawrockiego ani sam kandydat na prezydenta.

Zaczęło się od słów Nawrockiego na debacie prezydenckiej

Portal Onet ujawnił, że Karol Nawrocki wbrew deklaracji z debaty prezydenckiej w "Super Expresie", nie jest właścicielem jednego, a dwóch mieszkań. Poza mieszkaniem w Gdańsku, w którym mieszka z rodziną, posiada również kawalerkę. W 2017 r. starszy mężczyzna przekazał ją Nawrockiemu i jego żonie w zamian za opiekę i utrzymanie. Jerzy Ż. trafił jednak do domu opieki społecznej.

W środę Nawrocki wygłosił w Warszawie oświadczenie, w którym odniósł się do zarzutów kierowanych w jego stronę w związku ze sprawą kawalerki. W jego ocenie to "medialne kłamstwa" i "walka instytucji państwa polskiego z jednym kandydatem na urząd prezydenta państwa polskiego". Dlatego - jak poinformował - podjął decyzję o przekazaniu kawalerki nabytej od Jerzego Ż. na cele charytatywne.

Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych przyjrzy się konferencji, na której posłowie Prawa i Sprawiedliwości bronili Karola Nawrockiego przed zarzutami dotyczącymi mieszkania. Chodzi o ujawnienie przez nich danych dwóch osób, w tym mężczyzny, od którego kandydat na prezydenta kupił nieruchomość.

W obronie Karola Nawrockiego stanął wspierający go w kampanii Daniel Nawrocki. "Jak wiecie, Karol Nawrocki nie jest moim biologicznym ojcem, ale był, jest i zawsze będzie moim Tatą" - napisał na portalu X. Wspominał też o tym, w jaki sposób Nawrocki wspierał pana Jerzego - właściciela budzącej medialne emocje kawalerki.

"Pamiętam, jak z Tatą poszliśmy do sklepu kupić mu telewizor, jak nosiłem mu siatki z zakupami, jak w Wielkanoc odwiedziliśmy go, by złożyć życzenia i dać mu prezent, bo nikogo innego oprócz sąsiada Karola Nawrockiego nie miał, nikt inny się nim nie interesował" - relacjonował Daniel Nawrocki. "Tata pomagał panu Jerzemu przez lata, nie dla pochwał, ale bo tak trzeba. Tego mnie uczył - empatii, która stała się jedną z najważniejszych wartości w moim życiu" - dodał.