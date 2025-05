To prawdopodobnie najbardziej niezwykły lokal wyborczy w Polsce. Gminny Ośrodek Kultury "Sokół" w podpoznańskim Czerwonaku został przygotowany tak, by nawiązywać do twórczości największych artystów. Ściany lokalu oklejono ogromną kolorowanką, na której można zobaczyć dzieła Klimta, van Gogha, Picassa, Dalego czy Warhola.

Lokal wyborczy w Czerwonaku / Paweł Jaskółka / PAP W Gminnym Ośrodku Kultury "Sokół" w Czerwonaku, lokal wyborczy zyskał w tym roku niecodzienną dekorację. Ściany pokryto ogromną czarno-białą kolorowanką przedstawiającą dzieła znanych artystów. Inicjatywa ta ma na celu nie tylko edukację kulturalną, ale również zachęcenie mieszkańców do udziału w głosowaniu. Dyrektorka GOK "Sokół", Joanna Szalbierz-Kędzierska, podkreśla, że tegoroczna aranżacja lokalu wyborczego ma zachęcić wyborców do "pokolorowania sobie świata". Inspirowaliśmy się znanymi twórcami, van Gogh, Dali, wszyscy ich znają, ale może znajdą się też artyści nieoczywiści, dlatego zachęcamy do szukania. Edukujemy kulturalnie, tak jak to ośrodek kultury powinien. Zachęcamy do szukania artystów, ale także do inspirowania się i pokolorowania swojego świata - wyjaśnia Szalbierz-Kędzierska.

Wyjątkowe aranżacje przyciągają wyborców Nie jest to pierwszy raz, kiedy GOK "Sokół" w Czerwonaku zaskakuje oryginalną dekoracją lokalu wyborczego. W przeszłości wyborcy oddawali głosy w miejscach tak nietypowych jak teatralna garderoba, plac budowy czy indiańska wioska. Tegoroczna inicjatywa, podobnie jak poprzednie, ma na celu nie tylko uatrakcyjnienie procesu głosowania, ale również zwiększenie frekwencji wyborczej. W ostatnich wyborach prezydenckich lokal ten odnotował o 5 proc. wyższą frekwencję niż średnia dla całej gminy. Wyborcy z entuzjazmem odnieśli się do tegorocznej aranżacji. Zawsze jestem zachwycona tą salą i jej wystrojem. Dziś bardzo mi się podoba. Konwencja komiksu, sztuka, Salvador Dali, Alfons Mucha, czerń i biel, ładnie to po prostu wygląda - mówi pani Julia, jedna z głosujących. Dyrektorka GOK "Sokół" przyznała, że w tym roku pracownicy ośrodka nie przygotowali osobnej, nowej scenerii na ewentualną drugą turę wyborów prezydenckich za dwa tygodnie. Zobacz również: Jaka jest frekwencja w wyborach prezydenckich? Ważny komunikat PKW

