"Dziś oficjalnie informuję, że zwołam Zgromadzenie Narodowe na 6 sierpnia na godz. 10:00 w celu zaprzysiężenia Karola Nawrockiego (…). Proponowałem ustawę incydentalną, która miała cały ten spór wokół ważności czy nie wyboru prezydenta rozwiązać w tych warunkach ustrojowych, w jakich się znajdujemy (...). Polska zasługuje na ciągłość władzy" - powiedział w środę marszałek Sejmu Szymon Hołownia. Dodał, że "polaryzacja w Polsce sięgnęła szczytu, skoro najbardziej radykalna część Platformy Obywatelskiej mówi PiS-em".

/ Rafał Guz / PAP

"Są wątpliwości co do statusu Izby Kontroli Nadzwyczajnej SN. Nie ma wątpliwości, kogo wybrali Polacy. Dlatego na 6 sierpnia zwołam Zgromadzenie Narodowe i odbiorę przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego" - poinformował we wtorek wieczorem marszałek Sejmu Szymon Hołownia na platformie X .

W środę w Sejmie ogłosił to oficjalnie.

Szymon Hołownia odbierze przysięgę prezydencką od Karola Nawrockiego

Polaryzacja w Polsce sięgnęła szczytu, skoro najbardziej radykalna część Platformy Obywatelskiej mówi PiS-em – powiedział marszałek Sejmu, nawiązując na dyskusji o nieważności wyborów.

Mówiłem i pisałem o tym wczoraj. To jest dokładnie to samo, co już ta sala słyszała: „Pani marszałek, trzeba powtórzyć, bo przegramy” (nawiązanie do sytuacji z 2019 roku z ówczesną marszałek Sejmu Elżbietą Witek z PiS - przyp. red.). Ja w taką logikę wpisywać się nie dam i przed nią przestrzegam (...). Podoba nam się czy nie - wygrał Nawrocki - mówił dalej.

Szymon Hołownia stwierdził, że taka sama sytuacja wystąpiłaby, gdyby wygrał Rafał Trzaskowski, Sławomir Mentzen czy ktokolwiek inny.

Ja sam przegrałem te wybory i wiem, jak to jest patrzeć, jak do Pałacu Prezydenckiego wprowadza się ktoś inny. Ale Polska ponad wszystko - dodał.

Hołownia o rekonstrukcji rządu i kontrolach na granicy

Szymon Hołownia poinformował też, że rekonstrukcja rządu odbędzie się w drugiej połowie lipca, a w piątek spotka się z premierem Donaldem Tuskiem.

Marszałek Sejmu odniósł się także do dzisiejszego wpisu premiera: "Im bardziej państwo polskie odzyskuje kontrolę na granicach, tym mocniej jest atakowane przez PiS, Konfederację i ich bojówki (...)".

Mówiąc szczerze, mnie mniej interesuje reakcja PiS-u, Konfederacji czy innych. Mnie interesuje bezpieczeństwo polskich obywateli. Jeśli oni czują się zaniepokojeni, to państwo powinno działać. Materialnych podstaw o te obawy, jak słyszę z MSWiA, zbyt wielkich nie ma, natomiast nie wszystko w polityce odbywa się na podstawie twardej analizy danych, czasem ważne są też emocje i żeby ludzie czuli się bezpieczniej - powiedział Szymon Hołownia.

Wspomniał też m.in. o tym, że trzeba zacząć obsadzać miejsca w Trybunale Konstytucyjnym. Są tam cztery wakaty, niedługo będzie ich pięć - powiedział.