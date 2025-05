Przed nami ostatni dzień kampanii wyborczej przed pierwszą turą wyborów prezydenckich. Od północy z piątku na sobotę aż do zakończenia głosowania w niedzielę o godz. 21:00 obowiązywać będzie cisza wyborcza. Kandydaci na urząd Prezydenta RP nie tracą ani chwili i do ostatnich godzin piątku spotykają się z wyborcami w różnych częściach kraju. To ostatni moment na mobilizację elektoratu i prezentację swojego programu.

Kandydatka na Prezydenta RP, ekonomistka prof. Joanna Senyszyn / Radek Pietruszka / PAP Cisza wyborcza zaczyna się dziś o północy i potrwa do końca głosowania w niedzielę o 21:00. Obowiązują surowe zakazy agitacji - także w internecie.

Kandydaci intensyfikują działania w ostatnich godzinach kampanii. Od Warszawy po Kraków i Lublin - organizują spotkania, wiece i wydarzenia.

Wieczór wyborczy w RMF FM i RMF24. Zapraszamy w niedzielę od 21:00 Cisza wyborcza - co wolno, a czego nie? Cisza wyborcza rozpoczyna się dokładnie o północy z piątku na sobotę i trwa do zakończenia głosowania, czyli do godziny 21:00 w niedzielę - o ile żadna z komisji nie przedłuży głosowania. W tym czasie obowiązuje całkowity zakaz prowadzenia agitacji wyborczej, zarówno w przestrzeni publicznej, jak i w internecie. Nie można organizować zgromadzeń, manifestacji, wygłaszać przemówień ani rozpowszechniać materiałów wyborczych. Zakazane jest także nakłanianie do głosowania na konkretnego kandydata, również za pośrednictwem mediów społecznościowych. Wyjątkiem jest neutralna zachęta do udziału w wyborach - o ile nie wskazuje konkretnego kandydata. W trakcie ciszy wyborczej nie wolno: zrywać wcześniej zawieszonych plakatów wyborczych,

poruszać się pojazdami oklejonymi materiałami wyborczymi (mogą jednak stać w miejscu),

prowadzić agitacji w lokalach wyborczych - dotyczy to m.in. symboli czy znaków kojarzonych z kandydatami,

publikować wyników sondaży ani w dniu głosowania, ani wcześniej. Za złamanie ciszy wyborczej grożą surowe kary - za publikację sondaży można zapłacić grzywnę w wysokości od 500 tys. zł do 1 mln zł. O tym, czy doszło do naruszenia prawa, decydują organy ścigania i sądy. W przypadku podejrzenia złamania ciszy wyborczej, wyborca powinien zgłosić sprawę bezpośrednio Policji. Gdzie będą kandydaci? W piątek kandydaci intensyfikują swoje działania. Spotkania z mieszkańcami, rozmowy, wydarzenia artystyczne - każdy z nich chce maksymalnie wykorzystać ostatnie godziny kampanii. Rafał Trzaskowski (Koalicja Obywatelska) Kandydat KO planuje spotkania z mieszkańcami w różnych regionach Polski. W piątek odwiedzi m.in. Strzelce Krajeńskie (woj. lubuskie), Koło (woj. wielkopolskie), Skierniewice (woj. łódzkie) oraz Międzyborów na Mazowszu. Kampanię zakończy późnym wieczorem w Pruszkowie pod Warszawą. Karol Nawrocki (popierany przez PiS) Dzień rozpocznie od rozmów ze związkowcami i rozdawania drożdżówek w Mysłowicach. Następnie pojawi się na stadionie MKS Zwolenianka Zwoleń. Wieczorem odwiedzi Lublin, by zakończyć kampanię w Stalowej Woli na Podkarpaciu. Szymon Hołownia (Trzecia Droga) Hołownia postawił na komunikację z wyborcami w Warszawie i okolicach. Już o 6:50 rano pojawi się na stacji PKP Otwock, by wspólnie z pasażerami pojechać pociągiem do Falenicy. Finał kampanii zaplanowano w Teatrze Palladium w Warszawie, gdzie od godz. 17 do późnych godzin wieczornych będzie zachęcał wyborców do udziału w wyborach. Magdalena Biejat (Nowa Lewica) Kandydatka Lewicy cały dzień spędzi w Warszawie. Uczestniczyć będzie w serii konferencji prasowych w różnych dzielnicach miasta, weźmie udział w wiecu solidarnościowym aktywistek przychodni aborcyjnej "AboTak", a wieczorem zaprosi mieszkańców na muzyczne "silent disco" nad Wisłą. Joanna Senyszyn (niezależna) Również planuje finał swojej kampanii w Warszawie. O godz. 17 organizuje "herbatkę wyborczą" na Placu Zbawiciela, gdzie spotka się z mieszkańcami stolicy. Grzegorz Braun (Konfederacja Korony Polskiej) Braun także pojawi się w Warszawie. O godz. 18 będzie odpowiadał na pytania wyborców podczas otwartego spotkania na Placu Zygmunta. Sławomir Mentzen (Konfederacja) Kandydat spędzi piątek, objeżdżając woj. małopolskie. Kulminacja jego kampanii nastąpi wieczorem - o godz. 20 w Krakowie odbędzie się jego finałowy wiec wyborczy. Adrian Zandberg (Partia Razem) Zandberg wybrał trasę po kilku większych miastach - spotka się z mieszkańcami Olsztyna, Torunia i Poznania. Głosowanie w niedzielę. Co warto wiedzieć? Pierwsza tura wyborów prezydenckich odbędzie się w niedzielę, a głosowanie potrwa od godz. 7:00 do 21:00. Jeśli żadna z komisji nie przedłuży głosowania, to o godz. 21:00 zakończy się również cisza wyborcza. Przypominamy: w lokalu wyborczym obowiązuje zakaz agitacji, a więc nie wolno eksponować symboli ani znaków kojarzonych z kandydatami. W czasie ciszy wyborczej zabronione jest także publikowanie jakichkolwiek wyników sondaży - zarówno przedwyborczych, jak i tych z dnia głosowania. Wszystkie osoby, które zauważą możliwe naruszenie ciszy wyborczej, powinny zgłosić to bezpośrednio Policji. Zobacz również: Potężne burze i tornada zagrożą życiu 200 milionów ludzi

