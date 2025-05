Wiosna i lato to sezon wesel, komunii i chrztów, ale aż 40 proc. Polaków nie wybierze się na te uroczystości z powodów finansowych. Tak wynika z najnowszego badania IBRiS zleconego przez Santander Consumer Bank. Coraz więcej osób rezygnuje z rodzinnych spotkań, a kwoty przeznaczane na prezenty - rosną.

8 proc. Polaków wręcza nowożeńcom w kopercie od 1000 do 1500 zł (zdjęcie ilustracyjne) / ARKADIUSZ ZIOLEK / East News

Aż 40 proc. Polaków rezygnuje z udziału w weselach, komuniach i chrzcinach z powodu rosnących kosztów życia.

Najczęściej planujemy przeznaczyć na prezent ślubny od 401 do 750 zł - to najpopularniejszy przedział budżetowy.

Sprawdź, jak zmienia się podejście Polaków do uczestnictwa w ważnych wydarzeniach rodzinnych.

Coraz mniej gości na weselach i innych uroczystościach rodzinnych

W badaniu IBRiS aż 40 proc. Polaków zadeklarowało, że z powodów finansowych nie zamierza brać udziału w weselach organizowanych tegorocznej wiosny. Podobna sytuacja dotyczy innych rodzinnych uroczystości - 32 proc. rezygnuje z komunii, a 29 proc. z chrzcin.

Najwięcej rezygnujących zanotowano wśród osób w wieku 30-39 lat (46 proc.) oraz 50-59 lat (44 proc.), a także mieszkańców średnich miast (44 proc.) i wsi (42 proc.).

Ile Polacy planują wydać na prezenty?

Na prezenty dla par młodych goście najczęściej deklarują wydatek od 401 do 750 zł (28 proc.), a na drugim miejscu plasuje się kwota od 201 do 400 zł (24 proc.). 13 proc. planuje przeznaczyć od 751 do 1000 zł, a mniejsze grupy deklarują wyższe sumy - od 1001 do 1500 zł (8 proc.) oraz od 1501 do 2000 zł (4 proc.).

W przypadku komunii i chrztów najwięcej osób (18 proc.) chce wydać od 401 do 500 zł. Kolejne popularne przedziały to 201-300 zł (16 proc.), 301-400 zł oraz 101-200 zł (po 14 proc.). Tylko 1 proc. badanych planuje wydać na taki prezent ponad 1000 zł.

Wiek i miejsce zamieszkania wpływają na wydatki

Uczestnictwo w uroczystościach rodzinnych to ważna sprawa dla Polaków, jednak - jak pokazuje badanie - istnieje spora grupa osób, które ze względu na niewystarczające finanse rezygnują z udziału - komentuje Marek Lewandowski z Santander Consumer Banku.

Najczęściej wybraną kwotą na prezenty weselne (401-750 zł) wskazywali najmłodsi w wieku 18-29 lat (31 proc.) oraz najstarsi 60+ (30 proc.). Natomiast wyższy przedział od 751 do 1000 zł najczęściej wskazywali osoby w wieku 40-49 lat (18 proc.) i mieszkańcy dużych miast (19 proc.).

Badanie przeprowadził Instytut Badań Rynkowych i Społecznych (IBRiS) na zlecenie Santander Consumer Banku w dniach 2-10 kwietnia 2025 roku na próbie 1000 dorosłych Polaków.