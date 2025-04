W związku z piątkowymi wydarzeniami w Końskich, które miały miejsce przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej, szefowa sztabu Koalicji Obywatelskiej, Wioletta Paprocka, zapowiedziała skierowanie zawiadomienia do prokuratury. Wymieniła m.in. zniszczenie hali, próby siłowego wtargnięcia do środka oraz "akty agresji ze strony ludzi PiS oraz Telewizji Republika".

Rafał Trzaskowski / WOJCIECH OLKUSNIK / East News

Wioletta Paprocka, szefowa sztabu KO, ogłosiła zamiar złożenia zawiadomienia do prokuratury w związku z incydentami, które miały miejsce w Końskich przed debatą prezydencką.

Wśród zarzutów wymieniono zniszczenie hali, próby siłowego wtargnięcia oraz "akty agresji ze strony zwolenników Prawa i Sprawiedliwości oraz Telewizji Republika".

Karol Nawrocki zgłosił, że członkom jego sztabu odmówiono wstępu do hali sportowej w Końskich, co skutkowało przepychankami przy wejściu, na żywo transmitowanymi przez telewizję.

Zawiadomienie do prokuratury, o którym informowała Paprocka, ma związek z próbą "brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia", jak określiła działania przeciwników politycznych.

Piątkowa debata w Końskich początkowo miała być spotkaniem "jeden na jeden" Rafała Trzaskowskiego i Karola Nawrockiego. Przedstawiciele TVP, TVN i Polsatu informowali, że są gotowi do zorganizowania i transmitowania debaty. Sztab Nawrockiego chciał jednak, by do debaty zostały dopuszczone też TV Republika i wPolsce24.pl. Do porozumienia sztabów jednak nie doszło.

Finalnie doszło więc do dwóch debat: debaty Telewizji Republika na rynku z udziałem pięciorga kandydatów, w tym Nawrockiego oraz debaty prowadzonej przez dziennikarzy TVP, TVN i Polsatu i transmitowanej przez te stacje z udziałem ośmiorga kandydatów, w tym Nawrockiego i Trzaskowskiego, która odbyła się w hali sportowej. Dziennikarka TVP poinformowała, że debatę zorganizował komitet wyborczy Trzaskowskiego, a telewizja publiczna przeprowadzi debatę wszystkich kandydatów w maju.

Przepychany przy wejściu do hali

Karol Nawrocki, który przyjechał w piątek na debatę do hali sportowej w Końskich powiedział dziennikarzom, że do hali nie chciano wpuścić członków jego sztabu. Przy wejściu do hali doszło do przepychanki, którą również transmitowały na żywo telewizje.

O skierowaniu zawiadomienia do prokuratury w związku z wydarzeniami przed rozpoczęciem debaty Paprocka poinformował na platformie X.

"Kierujemy zawiadomienie do prokuratury w związku z wydarzeniami, do których doszło w Końskich przed rozpoczęciem debaty prezydenckiej. Mówimy o zniszczeniu hali, próbach siłowego wtargnięcia do środka mimo jasnych wezwań o zaprzestanie natarcia, a także o awanturach i aktach agresji ze strony ludzi PiS oraz Telewizji Republika, którzy działali ramię w ramię" - przekazała Paprocka.

Jej zdaniem to, do czego wówczas doszło, było próbą "brutalnego zakłócenia demokratycznego wydarzenia". "W państwie prawa takie działania muszą spotkać się z jednoznaczną i stanowczą reakcją - zarówno prawną, jak i społeczną" - podkreśliła Paprocka.

"Agresja, zastraszanie i prowokacje nie mogą być akceptowane jako element życia publicznego. Demokracja wymaga szacunku, uczciwości i zasad - a nie przemocy i politycznego teatru. Polki i Polacy oczekują debaty, ale prowadzonej z klasą, bez atmosfery nagonki i chaosu" - stwierdziła Paprocka.

Szefernaker: Będziemy badali, kto zapłacił za debatę

Szef sztabu Karola Nawrockiego Paweł Szefernaker zapowiedział, że PiS będzie badać, ile kosztowała produkcja piątkowej debaty w Końskich i kto za nią zapłacił.

W rozmowie z PAP jeden z członków sztabu Trzaskowskiego przyznał, że to sztab organizował debatę, ale ma na to faktury, a "wszystko będzie w sprawozdaniu finansowym komitetu wyborczego". Jego zdaniem transmisja debaty odbyła się na tej samej zasadzie, jak transmisja konwencji czy konferencji kandydatów.