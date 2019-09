​"Walczymy o dwucyfrowy wynik" - mówił w programie "Onet Opinie" Stanisław Tyszka z Kukiz’15, który będzie startował z list Polskiego Stronnictwa Ludowego.

Stanisław Tyszka / Piotr Augustyniak / PAP

Wicemarszałek Sejmu przekonywał, że Kukiz’15 startuje z Polskim Stronnictwem Ludowym, gdyż była to jedyna partia, która zgodziła się wpisać ich postulaty do wspólnego programu. Chodzi m.in. o możliwość odwołania posła. To rewolucja na polskim rynku partyjnym - mówił Tyszka.

Mam nadzieję, że będziemy języczkiem u wagi i będziemy decydować, w którym kierunku pójdą rządy w Polsce - podkreślił. Liczymy, że Polacy wybiorą spokój, rozsądek, a nie ekstrema z lewej czy prawej strony - powiedział.

Marszałek zapewnia, że antysystemowe poglądy Kukiz’15 się nie zmieniły. Cały czas mówimy o przywróceniu państwa obywatelom - podkreślił. Zaznaczył także, że dyskutowano o finansowaniu partii politycznych. Tyszka stwierdził, że partie powinny publikować, na co wydają publiczne pieniądze. My wszystko finansujemy z własnych środków, w odróżnieniu od innych partii - powiedział w rozmowie z Onetem.