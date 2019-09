"Widać, że KO będzie bardzo mocno konkurować o elektorat z lewicą. Widać mało konkurencyjnych koncepcji i pomysłów w stosunku do tego, co już zaproponowało PiS" – tak poseł PSL Marek Sawicki skomentował w rozmowie z PAP piątkową prezentację program Koalicji Obywatelskiej. "Kwestia in vitro, kwestie zrównania płac kobiet i mężczyzn, to są postulaty, które na swoich sztandarach ma także lewica" – zauważył.

