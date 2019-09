„Nie mówimy tu o operacjach natury politycznej, tylko faktycznie - ortopedycznych. Jak na razie, biorąc pod uwagę to, że pan prezes jest osobą, która najmocniej w sztabie cisnęła na to, żeby odwiedzić wszystkie 41 okręgów w ciągu mniej niż 40 dni, które nam zostały do wyborów. Myślę, że jest... czytaj więcej