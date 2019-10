Prawo i Sprawiedliwość może liczyć w niedzielnych wyborach nawet na 46,5 proc. poparcia - wynika z prognozy przedwyborczej przygotowanej dla Onetu przez Badania.pro. Drugie miejsce zajmuje Koalicja Obywatelska, a w Sejmie mogłyby znaleźć się jeszcze Lewica i PSL-Koalicja Polska.

Politycy Prawa i Sprawiedliwości podczas spotkania z wyborcami / Piotr Polak / PAP

Prognoza poparcia została przygotowana w oparciu o model statystyczny, który opiera się na długoterminowym śledzeniu sondaży następujących ośrodków badawczych: IBRiS, Estymator, Kantar, Pollster, CBOS, Ipsos, Indicator oraz DobraOpinia. Model ten śledzi zmiany w poparciu dla komitetów wyborczych w czasie i za pomocą autorskiego algorytmu.

Prognoza wyników do Sejmu, opracowana przez Badania.pro, daje największe szanse na zwycięstwo Prawu i Sprawiedliwości. Partia Jarosława Kaczyńskiego mogłaby liczyć na 46,5 proc. poparcia, co przełożyłoby się na 247 mandatów w Sejmie. Jest to o 16 mandatów więcej niż potrzeba do samodzielnej większości parlamentarnej, ale 29 mandatów brakuje do 276 mandatów, potrzebnych m.in. do odrzucenia veta prezydenta i aż 60 mandatów do większości konstytucyjnej.

wybory 3 | amCharts

Na drugim miejscu znalazłaby się Koalicja Obywatelska, z poparciem na poziomie 28,7 proc. Taki wynik dałby Koalicji 144 mandatów. Lewica mogłaby liczyć na zaufanie 13,4 proc. wyborców i w jesiennych wyborach wprowadziłaby do Sejmu 55 przedstawicieli. Prognozowane poparcie dla Koalicji Polskiej, a więc sojuszu PSL i Kukiz’15, wyniosło 6,2 proc., co przekłada się na 13 mandatów. Jednego przedstawiciela do Sejmu wprowadziłaby Mniejszość Niemiecka. Pod pięcioprocentowym progiem wyborczym znalazła się Konfederacja, z wynikiem 4,4 proc. Poparcie dla innych komitetów szacowane jest na poziomie 0,6 proc.

Zmiany w stosunku do prognozy z 15 września

W stosunku do prognozy wykonanej dla Onetu we wrześniu, nie zachodzą istotne zmiany. Nieznacznie wzmocniło się Prawo i Sprawiedliwość - gównie kosztem mniejszych komitetów startujących w wyborach. Wzrost poparcia o 0,8 punktu procentowego przekłada się na jeden mandat więcej, w stosunku do prognozy sprzed miesiąca.

Koalicja Obywatelska utrzymuje poparcie na niezmienny poziomie 28,7 proc., ale traci dwa mandaty - jeden kosztem PiS, a drugi na rzecz Lewicy, która notuje wzrost o 0,1 punktu procentowego. Niewielkie przepływy można zaobserwować pomiędzy komitetem PSL-Koalicja Polska a Konfederacją.

Powyższe poparcie krajowe przekłada się na zaprezentowany poniżej rozkład mandatów w okręgach wyborczych. Algorytm Badania.pro oblicza poparcie oddzielnie dla każdego komitetu, w każdym okręgu, a następnie metodą d’Hondta przekłada to na właściwą ilość mandatów.

Kampania na ostatniej prostej. Debata liderów w RMF FM

Kampania wyborcza już na ostatniej prostej. W środę na antenie RMF FM i w RMF24 odbyła się debata liderów wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.



Czołowi przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, PSL-Koalicji Polskiej i Konfederacji walczyli z pytaniami o niemal wszystkie istotne dziedziny. Była mowa o ochronie zdrowia, sprawach światopoglądowych, ale także o kwestiach gospodarczych i o edukacji. Całość debaty zobaczysz >>>TUTAJ<<<



W ostatniej części politycy pytali siebie nawzajem o różne kwestie.



Czarzasty do Kosiniaka-Kamysza: Czy lubisz mnie, Władysławie? Jakub Rutka /RMF FM

Debatę poprowadzili dziennikarze RMF FM Marcin Zaborski i Patryk Michalski oraz przedstawiciele portalu Interia.pl Marzena Suchan i "Dziennika Gazety Prawnej" Grzegorz Osiecki.