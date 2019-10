Debata liderów w RMF FM już za nami. Czołowi przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, PSL-Koalicji Polskiej i Konfederacji walczyli z pytaniami o niemal wszystkie istotne dziedziny. W ostatniej części politycy pytali siebie nawzajem o różne kwestie.

Jacek Sasin i Władysław Kosiniak-Kamysz podczas żywiołowej dyskusji / Karolina Bereza / RMF FM

Przedstawiciel Prawa i Sprawiedliwości Jacek Sasin stwierdził, że KO "oszukuje Polaków" tym, że chce zostawić programu społeczne. Jego zdaniem PO nie umiała zarządzać pieniędzmi i doprowadziła do powstania dziury w budżecie.



To typowa demagogia. Czy komuś z rządów PO/PSL postawiono zarzuty w związku z tymi dziurami VAT? To są kompletne bzdury. Jakoś rządzenia przez 8 lat pokazuje liczba zbudowanych autostrad, żłobków, rozmaite programy, rozmaite działania, które absorbowały pieniądze z UE pokazywały, że potrafimy rządzić - mówił przedstawiciel KO Tomasz Siemoniak. Sasin zaczął mu wypominać, że raport NIK oskarżał rządy PO/PSL o te dziury VAT-wskie i "ubytki w podatku CIT, w akcyzie". Siemoniak stwierdził, że PiS w NIK obsadził Mariana Banasia, "który robi interesy z gangsterami".

Siemoniak do Sasina: Dziwię się, że wicepremier mówi o NIK Karolina Bereza /RMF FM

Jacek Sasin: Gwarantujemy, że w 2020 r. ceny energii nie wzrosną Jakub Rutka /RMF FM

W prawdopodobnie jedynej pozytywnej wymianie podczas tego segmentu, Włodzimierz Czarzasty z Lewicy zapytał Lidera PSL: "Czy lubisz mnie Władysławie?".

Czarzasty do Kosiniaka-Kamysza: Czy lubisz mnie, Władysławie? Jakub Rutka /RMF FM

Sympatia jest moja do ciebie, drogi panie Włodzimierzu, z uwagi nie tylko na twój sposób wyrażania się, ale z uwagi na to, ze w istocie razem staramy się, żeby nie było mniejszego zła, ale żeby było większe dobro - odpowiedział Kosiniak-Kamysz.

Tomasz Siemoniak z KO zadał pytanie Januszowi Korwin-Mikke o Rosję. Dlaczego prezes nie widzi agresywnej polityki Rosji? - pytał. Janusz Korwin-Mikke stwierdził, że "Polska nie może mieć związanych rąk, Polska musi mieć otwarte wszystkie opcje". Zaznaczył także, że jego zdaniem "to nie Rosja napadła na Gruzję, ale to Gruzja napadła na Osetię i Abchazję".

Siemoniak: Co z tą Rosją? Korwin-Mikke: Rosja nie napadła na Gruzję, tylko Gruzja na Osetię i Abchazję Karolina Bereza /RMF FM

Jacek Sasin pytał Kosiniaka-Kamysza o podwyżkę wieku emerytalnego - czy ludowcy zamierzają wrócić do tych rozwiązań? Ta reforma została zanegowana przez Polaków w wyborach. Powrotu nie ma - mówił. Wygarnął także przedstawicielowi PiS, że jego partia podniosła wiek emerytalny rolnikom.

Kosiniak-Kamysz: Przepraszaliśmy za swoje błędy i niedociągnięcia. „Przepraszam” nie boli Karolina Bereza /RMF FM

„Dlaczego niszczycie wspólnotę narodową?” – pyta Kosiniak-Kamysz Jacka Sasina Jakub Rutka /RMF FM

Korwin-Mikke pytał z kolei Sasina o to, czemu nie “zwalczyli LGBT", skoro mogliby to zrobić "w ciągu dwóch dni". Dopóki PiS będzie rządziło, to nikt nie będzie narzucał nikomu ideologii, w tym także ideologii LGBT. Plan Rabieja za naszych rządów po prostu nie przejdzie. To zrealizuje ta trzygłowa opozycja, do której pan wyraźnie chce dołączyć - mówił.

Korwin-Mikke do Sasina: LGBT mogliście zwalczyć w ciągu dwóch dni i palcem kiwnęliście Karolina Bereza /RMF FM

Przedstawiciel Lewicy Włodzimierz Czarzasty pytał Tomasza Siemoniaka o to, dlaczego KO atakuje jego partię w kampanii. My apelujemy o to, żeby głosować na nas i jak najlepiej życzymy naszym partnerom, z którymi jesteśmy związani paktem senackim, a niedawno występowaliśmy w Koalicji Europejskiej. Łączą nas różne sprawy, ale dziś pięknie się różnimy i pokazujemy swoje programy - mówił były minister obrony.

Szef ludowców pytał lidera Konfederacji o to, dlaczego używa "obraźliwych sformułowań" m.in. wobec osób niepełnosprawnych lub o innej orientacji seksualnej. Nigdy nie obraziłem żadnego inwalidy, nie obrażałem żadnych homosiów. Gej to nie jest homoseksualista, bierze pieniądze, celem tego człowieka jest zniszczenie społeczeństwa patriarchalnego, polskiej rodziny - mówił Korwin-Mikke.