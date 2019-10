W tegorocznych wyborach do Sejmu nie dojdzie do bezpośredniego starcia najważniejszych partyjnych liderów. Jarosław Kaczyński kandyduje w stolicy, Grzegorz Schetyna we Wrocławiu, a Władysław Kosiniak-Kamysz w Tarnowie.

Wybory już w najbliższą niedzielę / Darek Delmanowicz / PAP

W ciągu kilku ostatnich wyborów Warszawa stała się areną rywalizacji między liderami największych partii. To w roku 2007 i 2011 w stolicy starli się ze sobą Donald Tusk i Jarosław Kaczyński, a w 2015 Jarosław Kaczyński i ówczesna liderka PO Ewa Kopacz. Tym razem w Warszawie z Jarosławem Kaczyńskim będzie rywalizować kandydatka KO na premiera Małgorzata Kidawa-Błońska.



Wybory 2019 mają zresztą to do siebie, że praktycznie nigdzie nie dojdzie do starcia partyjnych liderów. W Warszawie z "jedynki" na liście KW SLD startuje co prawda Adrian Zandberg, ale jest on jednym z trzech liderów lewicowego komitetu. Podobnie Janusz Korwin-Mikke, "jedynka" Konfederacji jest jednym z przywódców komitetu.



Przewodniczący PO Grzegorz Schetyna miał walczyć o mandat poselski w Warszawie, a we Wrocławiu kandydatką KO była Małgorzata Kidawa-Błońska. Przed zarejestrowaniem list wyborczych Schetyna ogłosił jednak, że to Kidawa-Błońska jest kandydatką KO na przyszłego premiera, dlatego to ona wystartuje z Warszawy. Schetyna zajął jej miejsce na liście KO we Wrocławiu.

Kto, gdzie i z kim?

Grzegorz Schetyna zmierzy się we Wrocławiu z posłanką PiS Mirosławą Stachowiak-Różecką. Powalczy też z liderem listy PSL-KP Jackiem Protasiewiczem, swoim dawnym bliskim współpracownikiem z wrocławskiej PO.



Ciekawie zapowiada się też rywalizacja w Wałbrzychu, gdzie obecny szef KPRM, a wcześniej wiceminister obrony Michał Dworczyk powalczy z byłym ministrem obrony i wicepremierem Tomaszem Siemoniakiem, "jedynką" na listach KO.

W okręgu legnickim o głosy wyborców będą zabiegać otwierający listy PiS Adam Lipiński i marszałek Sejmu Elżbieta Witek oraz Piotr Borys i Zofia Czernow z KO.



Jako zacięty pojedynek zapowiada się też rywalizacja w okręgu świętokrzyskim między ministrem sprawiedliwości i prokuratorem generalnym Zbigniewem Ziobro, kandydującym z list PiS, a byłym ministrem spraw wewnętrznych w rządzie Donalda Tuska Bartłomiejem Sienkiewiczem (KO).



Z kolei w okręgu gdańskim o miejsce w Sejmie jako "jedynki" list powalczą wiceminister kultury Jarosław Sellin (PiS) oraz Sławomir Neumann (KO), o którym ostatnio było głośno w związku z ujawnieniem taśm z jego rozmowami z działaczami PO w Tczewie.



W gdyńsko-słupskim okręgu będą rywalizować Marcin Horała (PiS), szef komisji śledczej ds. Amber Gold i liderka Inicjatywy Polskiej Barbara Nowacka jako kandydatka KO. Do rywalizacji może się włączyć były polityk PO i były szef MSWiA oraz minister sprawiedliwości Marek Biernacki (PSL-Koalicja Polska).



W okręgu toruńskim walczyć będą liderzy list PiS - minister rolnictwa Jan Krzysztof Ardanowski oraz szef Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański ze stojącymi na czele list KO posłami Tomaszem Lenzem i Arkadiuszem Myrchą.



W sąsiednim okręgu bydgoskim jako liderzy zmierzą się poseł Tomasz Latos (PiS) i były europoseł Tadeusz Zwiefka (KO).



W Szczecinie minister gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marek Gróbarczyk (PiS) będzie walczyć z posłem Sławomirem Nitrasem (KO).



W Łodzi będzie rywalizacja wicepremiera i ministra kultury Piotra Glińskiego (PiS) z dziennikarzem sportowym Tomaszem Zimochem, który otwiera listy KO. Ich rywalami będą też wiceprzewodniczący SLD Tomasz Trela, Tomasz Grabarczyk z Konfederacji oraz szefowa Unii Europejskich Demokratów Elżbieta Bińczycka, startująca z listy PSL-Koalicja Polska.



Na Podkarpaciu w wyborach do Sejmu z okręgu w Rzeszowie szef komitetu wykonawczego PiS Krzysztof Sobolewski będzie jako "jedynka" walczył z otwierającym listy KO Pawłem Poncyljuszem, dawnym posłem PiS (2001-2010). Z kolei w okręgu w Krośnie były marszałek Sejmu Marek Kuchciński (PiS) powalczy z poseł Joanną Frydrych ("jedynka" KO). Do walki może się włączyć też Mieczysław Kasprzak (PSL-KP).



Kraków będzie areną rywalizacji byłej szefowej komisji śledczej ds. Amber Gold Małgorzaty Wassermann, która otwiera listy PiS z dawnym posłem i europosłem PiS oraz wiceministrem spraw zagranicznych Pawłem Kowalem, obecnie kandydatem KO.



Z kolei w okręgu podkrakowskim rzecznik rządu Beaty Szydło Rafał Bochenek na czele list PiS powalczy z posłanką Dorotą Niedzielą, która otwiera listę KO, a także posłem Kukiz'15 Józefem Brynkusem na czele list PSL-KP.



W Tarnowie prezes PSL Władysław Kosiniak-Kamysz będzie rywalizował z Anną Pieczarką (PiS) i posłanką PO, byłą wiceminister edukacji Urszulą Augustyn z KO.



W Nowym Sączu poseł Arkadiusz Mularczyk będzie jako PiS-owska "jedynka" rywalizował z Jagną Marczułajtis-Walczak z KO.



Minister zdrowia Łukasz Szumowski jako lider listy PiS w Płocku będzie rywalizował z politykiem PO Marcinem Kierwińskim na listach KO oraz jednym z liderów PSL Piotrem Zgorzelskim na listach PSL-KP.



Wicepremier Jacek Sasin z PiS w okręgu chełmskim powalczy z lekarzem Riadem Haidarem z KO. Tam jako "jedynka" PSL-KP wystartuje Jarosław Sachajko z Kukiz'15. W okręgu lubelskim wiceszef MSWiA Sylwester Tułajew z PiS rywalizuje natomiast z wieloletnią posłanką PO i byłą minister sportu Joanną Muchą.



Opole będzie areną rywalizacji Pawła Kukiza, który otwiera tam listy PSL-KP z Violettą Porowską z PiS, działaczką Lewicy Razem Marceliną Zawiszą z list KW SLD, Witoldem Zembaczyńskim z Nowoczesnej z list KO, a także Jackiem Wilkiem z list Konfederacji.



W Białymstoku minister edukacji Dariusz Piontkowski jako "jedynka" PiS powalczy z Robertem Tyszkiewiczem z KO, a także posłem Robertem Winnickim z Ruchu Narodowego na listach Konfederacji.



W Olsztynie do walki "jedynek" staną poseł PO i były wiceminister finansów Janusz Cichoń (KO), wiceprezes PSL Urszula Pasławska (PSL-KP), sekretarz generalny SLD Marcin Kulasek (KW SLD) i były minister zdrowia, obecny wiceminister nauki prof. Wojciech Maksymowicz (PiS).



Lider SLD Włodzimierz Czarzasty w Sosnowcu będzie miał za przeciwników Wojciecha Saługę z KO i Ewę Malik z PiS.



Natomiast w Katowicach - premier Mateusz Morawiecki na czele list PiS będzie rywalizował z byłym ministrem sprawiedliwości i posłem PO Borysem Budką.



Kampania na ostatniej prostej. Debata liderów w RMF FM

Kampania wyborcza już na ostatniej prostej. W środę na antenie RMF FM i w RMF24 odbyła się debata liderów wszystkich pięciu ogólnopolskich komitetów wyborczych.



Czołowi przedstawiciele Prawa i Sprawiedliwości, Koalicji Obywatelskiej, Sojuszu Lewicy Demokratycznej, PSL-Koalicji Polskiej i Konfederacji walczyli z pytaniami o niemal wszystkie istotne dziedziny. Była mowa o ochronie zdrowia, sprawach światopoglądowych, ale także o kwestiach gospodarczych i o edukacji. Całość debaty zobaczysz >>>TUTAJ<<<



W ostatniej części politycy pytali siebie nawzajem o różne kwestie.





Czarzasty do Kosiniaka-Kamysza: Czy lubisz mnie, Władysławie? Jakub Rutka /RMF FM

Debatę poprowadzili dziennikarze RMF FM Marcin Zaborski i Patryk Michalski oraz przedstawiciele portalu Interia.pl Marzena Suchan i "Dziennika Gazety Prawnej" Grzegorz Osiecki.