Polskie Stronnictwo Ludowe i Kukiz'15 potwierdziły wspólny start w wyborach parlamentarnych. "Nie może być tak, że Polacy będą wybierać albo starą prawicę, albo nową lewicę - mają też do wyboru, pierwszy raz chyba od wielu, wielu lat, formacje współpracujące, potrafiące się porozumieć mimo różnic" - powiedział lider ludowców, Władysław Kosiniak-Kamysz. "To nie jest tak, że zawarliśmy porozumienie tuż przed wyborami. Do podpisania porozumienia doszło przede wszystkim dlatego, że ja miałem okazję poznać pana prezesa" - tłumaczył Paweł Kukiz, lider Kukiz'15.

