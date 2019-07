"Mam poczucie, że czas jest trudny i chciałbym kiedyś po latach móc powiedzieć, że ze swojej strony zrobiłem wszystko co możliwe, czego może ode mnie ktoś oczekiwał, nie stałem z boku, nie patrzyłem się, tylko próbowałem wziąć za to odpowiedzialność" - tak Paweł Kowal tłumaczył swoją decyzję o powrocie do polityki. Były polityk Prawa i Sprawiedliwości został "jedynką" Koalicji Obywatelskiej na krakowskiej liście kandydatów do Sejmu.

