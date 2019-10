"Ogłoszenia wyników wyborów parlamentarnych można się spodziewać nie wcześniej niż w poniedziałek późnym wieczorem albo we wtorek. Trudno przesądzać, to zależy od blisko 28 tys. obwodowych komisji" - powiedział zastępca przewodniczącego PKW sędzia Sylwester Marciniak.

Państwowa Komisja Wyborcza poinformowała na wieczornej konferencji prasowej, że w dniu wyborów do godz. 18 odnotowano 281 naruszeń prawa - 10 przestępstw określonych w Kodeksie karnym, 12 przestępstw określonych w Kodeksie wyborczym, 132 wykroczenia określone w Kodeksie wykroczeń oraz 127 wykroczeń określonych w Kodeksie wyborczym.

Członek PKW sędzia Wojciech Kręcisz poinformował, że między godz. 14 a 18 m.in. w komisji nr 7 w miejscowości Dakowy Mokre osoba biorąca udział w głosowaniu wyniosła kartę wyborczą. Wyborca został zatrzymany, postępowanie w tej sprawie jest prowadzone.



Z kolei w lokalu wyborczym nr 2 w Dobroszycach doszło do rękoczynów między głosującym, a członkiem komisji. Członek komisji został uderzony, sprawca został zatrzymany, a postępowanie w tej sprawie jest prowadzone - powiedziała sędzia Kręcisz.



PKW przekazała też, że w komisji nr 232 w Warszawie jeden z członków komisji był pod wpływem alkoholu. Członek komisji miał w wydychanym powietrzu 0,57 mg (alkoholu) na dm sześc.; został odsunięty od czynności wyborczych - dodał sędzia Kręcisz.



Ponadto, jeden z członków komisji nr 178 w Łodzi był uzbrojony; broń była legalna, po zdeponowaniu broni członek komisji powrócił do pełnienia czynności służbowych.



Członek PKW sędzia Wojciech Sych poinformował, że między godz. 14 a 18 zaangażowanych w zabezpieczanie wyborów było 26 tys. 165 funkcjonariuszy policji, użyto 11 tys. 340 pojazdów, porządku pomagało pilnować także 139 psów i 2 konie.



Zastępca szefa PKW był pytany, kiedy można spodziewać się wyników wyborów, czy jeszcze w poniedziałek, czy może później.



Przebieg jest dwuetapowy. Po pierwsze musimy określić ilości procentowe, ile uzyskały poszczególne komitety wyborcze. Następnie to przełoży się na ilość mandatów w poszczególnych okręgach wyborczych - powiedział sędzia Marciniak. Ocenił, że nie będzie to wcześniej jak późnym wieczorem w poniedziałek, ale niewykluczone też, że we wtorek. To zależy w tej chwili od blisko 28 tys. obwodowych komisji (...). Trudno w tej chwili przesądzać. Dla przypomnienia, cztery lata temu ogłoszenie nastąpiło w poniedziałek o godzinie 22.30 - dodał.



Kolejna konferencja prasowe PKW odbędzie się w poniedziałek o godz. 10.



W niedzielnych wyborach parlamentarnych Polacy wybierali 460 posłów i 100 senatorów.