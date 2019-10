Wybory parlamentarne – wg sondażu Ipsos – wygrało Prawo i Sprawiedliwość, uzyskując 43,6 proc. poparcia. Druga jest Koalicja Obywatelska z 27,4 proc. głosów. Ale do Sejmu wejdzie w sumie pięć ugrupowań. Do wyborów poszło 61,1 proc. uprawnionych do głosowania. Wstępnie podział mandatów w Sejmie... czytaj więcej